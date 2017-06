Vijf Oranje-internationals die het lastig hadden bij Everton

Davy Klaassen is niet de eerste speler die vanuit Nederlands oogpunt zijn strepen heeft verdiend en het probeert bij Everton. Wel heeft de club nooit zoveel geld voor een Nederlander neergeteld. Trainer Ronald Koeman is wellicht de eerste die grote plannen heeft met een Oranje-international in het shirt van The Toffees.

De 27 miljoen euro die Everton voor Klaassen betaalt, verschilt nogal van de bedragen die voorheen voor 'onze jongens' werden neergeteld op Goodison Park. Er zijn verschillende spelers die minstens in Oranje hadden gevoetbald, alvorens ze bij Everton belandden. John Heitinga heeft van hen de grootste bijdrage geleverd.

De oud-Ajacied kwam in september 2009 voor zeven miljoen euro over van Atlético Madrid. Hij hield het er 4,5 seizoen vol. In al die tijd was hij een gewaardeerde kracht bij het Nederlands elftal, maar bij Everton wisselden de hoge pieken en diepe dalen elkaar in rap tempo af.

Het meest recente voorbeeld is Maarten Stekelenburg, die nog maar moet zien of hij komend seizoen bij Everton blijft. De club heeft voor een recordbedrag een nieuwe goalie gehaald die ongetwijfeld niet voor een reserverol komt. Voor de 34-jarige Stekelenburg komt er na één seizoen een einde aan zijn tijdperk bij deMerseysiders.

Ook Royston Drenthe, Sander Westerveld en Andy van der Meyde arriveerden ooit op Goodison Park. Maar Drenthe keerde na een seizoen op huurbasis weer terug naar Real Madrid, Westerveld hield het zelfs maar drie maanden als huurling vol en Van der Meyde speelde over drie seizoenen genomen twintig duels voor Everton.

Voor Klaassen wacht een mooie uitdaging om te laten zien dat slagen wél lukt in het shirt van de Engelse subtopper. Met Koeman als zijn aanjager is het goed mogelijk dat de zesde Oranje-international succesvoller wordt.