Davy, dit moet je weten over Everton

• Wist je dat… Everton zijn bijnaam dankt aan twee concurrerende toffeeshops? In het begin had men enkel The Toffee House, die Everton Toffees verkocht en heel populair was bij de fans. Nadat de club in 1983 verhuisde naar Goodison Park, kwam de nabijgelegen Mother Noblett’s Toffee Shop ineens in het vizier van Everton-supporters. De laatstgenoemde toffeeshop reageerde op de Everton Toffees van The Toffee House, door zelf Everton Mints te verkopen. Het gevolg was dat de Everton Toffees, vooral vanwege de grote afstand naar Goodison Park, flink in verval raakten. Old Ma Bushell, de eigenaar van The Toffee House, leek zijn snoepje kwijt te rijken, maar kwam door een slimme marketingdeal weer vol in the picture. Ze maakten met Everton een deal de toffees in het stadion te verkopen. Haar kleindochter, volgens de overlevering een aantrekkelijke dame, struinde sindsdien over de tribunes van Goodison Park, hopende hier en daar een toffee te slijten. Het werd een traditie, die hedendaags nog steeds door meisjes uit Evertons supportersgroepen wordt vertolkt. Once a Toffee, always a Toffee.



• Wist je dat… Goodison Park het oudste grote voetbalstadion van Engeland is? In 1893 bood het stadium al plekken voor 12000 toeschouwers. Alleen in het Schotse Glasgow waren in het Britse koninkrijk grotere stadions op dat moment. Goodison Park was voor die tijd zo’n indrukwekkend stadion, dat uitspelende ploegen en bezoekende journalisten in Liverpool al snel overweldigd waren. Toch moest Everton al snel gaan uitbreiden. Al in 1895 werd de nog ongebouwde zijde bebouwd en werd de club écht een heksenketel voor bezoekende teams.



• Wist je dat… de rivaliteit met Liverpool ergens een vriendschappelijk tintje heeft? Buiten het veld gaan de supportersgroepen betrekkelijk aardig met elkaar om en zijn er weinig conflicten. Het hoogtepunt van verbroedering kwam na het Hillsboroughdrama in 1989. Nadat 96 Liverpoolfans omkwamen bij een tragische stadionramp in Sheffield, maakten fans van beide clubs een lijn van clubsjaals, die het Goodison Park van Everton met het Anfield van Liverpool verbond. Overigens kan het op het veld er hard aan toe gaan. Geen enkele wedstrijd in de Engelse voetbalhistorie telde meer rode kaarten.



• Wist je dat… Everton liefst negen maal kampioen van Engeland geworden is? In de historie van het Engelse voetbal zijn enkel Manchester United, Arsenal en Liverpool vaker kampioen geworden dan The Toffees. De laatste dominante periode dateert van de jaren 80, toen Everton in 1985 en 1987 kampioen van Engeland werd. Sterspelers van dat elftal waren meer goalie Neville Southall en goalgetter Graeme Sharp. Beide zouden uitgroeien tot ware clubiconen.



• Wist je dat… Everton sinds de oprichting van de Premier League nog nooit gedegradeerd is? Sinds 1992 spelen maar zes clubs onafgebroken in de hoogste Engelse voetbaldivisie. De eerste vijf zijn topclubs: Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur. De zesde is Everton. Een knappe prestatie, gezien het feit dat Everton zich doorgaans iets rustiger op de transfercircuits manifesteerde dan de gemiddelde Engelse club en niet het budget heeft van de topclubs waarmee hij het lijstje deelt.