Hoe kan Karim Rekik het gat bij Hertha BSC vullen?

Een linkspoot, centraal achterin op z'n best en de lengte om menig aanvaller in de lucht af te troeven. Er zijn genoeg gelijkenissen tussen Karim Rekik en John Anthony Brooks te bedenken. Maar waar de één, Brooks, een gat achterlaat door naar VfL Wolfsburg te vertrekken, moet de ander alles uit de kast halen om zijn voorganger te doen vergeten.

Het is verre van vreemd dat Hertha BSC in de zoektocht naar een opvolger voor Brooks bij Rekik is uitgekomen. De oud-speler van PSV is betaalbaar, heeft ervaring op het hoogste Europese podium en staat door zijn verleden bij Manchester City hoog aangeschreven. De 22-jarige verdediger kan bij Hertha BSC de zure nasmaak van een uiterst moeizaam seizoen bij Olympique Marseille wegspoelen.

Linkspoot

Met het vertrek van Brooks stelde Hertha al snel een lijstje op met mogelijke vervangers van de Amerikaanse Duitser. Van belang was dat er een nieuwe linksbenige centrale verdediger naar Berlijn zou komen. Met Sebastien Langkamp beschikte Hertha al over een rechtspoot in het hart van de defensie. De 29-jarige Langkamp was in het voorbije seizoen onomstreden.

Centraal achterin op z'n best

De periode van Rekik bij Olympique Marseille is op z'n zachtst gezegd geflopt. De speler behoorde in de laatste negen duels van het seizoen niet eens meer tot de wedstrijdselectie van de Fransen. Een vertrek was daardoor onafwendbaar. Rekik werd in Marseille veelal als linksachter gebruikt, terwijl de Nederlander bij PSV bewees centraal achterin op z'n best te zijn. Bij de Eindhovenaren verdiende hij zijn eerste cap als Oranje-international.

Lengte

Rekik (1,86) moet het in lengte afleggen tegen Brooks, die 1,93 meter lang is. Maar de geboren Hagenaar heeft in het verleden vaker bewezen dat hij sterk in de lucht is. Met name bij PSV kon hij daardoor uitstekend samenwerken met Jeffrey Bruma, ook al zo'n verdediger die sterk in de lucht is. Toevallig of niet: Bruma vormt komend seizoen mogelijk het centrale duo met Brooks bij VfL Wolfsburg.