'Na Klaassen wil Koeman nog drietal spelers'

Dat meldt Sky Sports. Het gaat om Michael Keane, Gylfi Sigurdsson en Sandro Ramirez. Keane is een 24-jarige verdediger, die in januari 2015 een contract voor 3,5 jaar tekende bij Burnley. Het voorgaande halfjaar werd hij reeds gehuurd van Manchester United. Tot de Onder 19 kwam hij uit voor Ierland, daarna voor Engeland.



Sigurdsson ligt nog tot medio 2020 vast bij Swansea City. De 27-jarige international van IJsland was afgelopen seizoen goed voor elf treffers in de Engelse Premier League. Ramirez maakte er zelfs veertien. De 21-jarige aanvaller verhuisde afgelopen zomer van FC Barcelona naar Málaga CF. Hij ligt nog tot medio 2019 vast in Andalusië.



Donderdag gaf Everton al 53 miljoen pond (60 miljoen euro) uit voor Jordan Pickford (Sunderland) en Davy Klaassen (Ajax). Van de clubleiding van The Toffees heeft Koeman een flink budget gekregen om een volledig nieuwe selectie neer te zetten.