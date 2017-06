'Arsenal en Bayern gaan voor Belgische aanvaller'

Wie gaat de race winnen? Zowel FC Bayern München als Arsenal is erg geïnteresseerd in de diensten van Yannick Ferreira Carrasco.

Dat meldt calciomercato.com. De 23-jarige aanvaller staat bij de Duitse topclub echter niet bovenaan het verlanglijstje. Daar prijkt al langere tijd Alexis Sánchez van saillant genoeg Arsenal. De Chileense international wil pas na de Confederations Cup onthullen waar zijn toekomst ligt.



Mocht Sánchez niet komen, wordt de aandacht naar Carrasco verlegd. Voor Arsenal zou hij juist de vervanger van Sánchez worden. De achtvoudig Belgisch international werd in de zomer van 2015 voor vijftien miljoen euro overgenomen van AS Monaco. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt nog tot medio 2020.