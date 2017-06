Sneijder, meer duels voor Oranje dan voor Gala of Ajax

Het is niet alle spelers gegeven om meer interlands te voetballen dan competitieduels bij iedere andere ploeg in hun carrière. Wesley Sneijder mag Igor Tudor bedanken voor dat opvallende statistiek, maar zijn coach bij Galatasaray hoeft verder niets meer te weten van de Nederlands recordinternational.

Tudor heeft voor komend seizoen geen plannen met Sneijder, van wie het contract medio 2018 afloopt. De oefenmeester wil een systeem hanteren waarin een nummer tien niet past. Wegwezen dus, luidt het duidelijke signaal van de Kroatische oefenmeester. De teller in de Turkse competitie blijft voor Sneijder daardoor op 124 duels steken.

Terugkeer?

Slechts bij één club speelde de 33-jarige routinier meer duels in competitieverband: Ajax, de club waar hij groot werd. Mocht Galatasaray inderdaad afscheid van hem nemen, dan zou het kunnen dat hij terugkeert in Amsterdam. Alleen dan is er nog een mogelijkheid dat hij zijn huidige totaal bij Ajax van 126 dusdanig aanvult dat hij zijn Oranje-mijlpaal in getal verbreekt.

Sneijder kostte Galatasaray vierenhalf jaar geleden 7,5 miljoen euro. De Nederlander verraste toen vriend en vijand door de beste tijd uit zijn carrière bij Internazionale in te ruilen voor Turkije. Ook al was de rot in het vak toe aan een nieuwe uitdaging door een conflict met de clubleiding, er was ook interesse van onder meer Manchester United.

Altijd in beeld

Door voor Gala te kiezen, bleef hij wel altijd in beeld van Oranje. Hij spéélde namelijk, week in, week uit. Sinds hij in januari 2013 voor de Turkse grootmacht koos, versleet hij zeven trainers. In alle gevallen was hij een onomstreden kracht.

Behalve nu dus, onder Tudor. Dankzij de houding van de coach lijkt Sneijder zeven duels minder te spelen voor een club in competitieverband dan dat hij tot dusver voor Oranje heeft gespeeld. Bij Internazionale en Real Madrid kwam hij tot respectievelijk 76 en 55 competitieoptredens.