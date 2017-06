De zijn de vijf grootste Europese handelshuizen

De Europese competities zijn nog maar net ten einde of de transfermarkt draait alweer op volle toeren. En daarbij vliegen de miljoenen nu al in het rond. Zo spendeerde Manchester City negentig miljoen euro aan AS Monaco-aanvaller Bernardo Silva en Benfica-doelman Ederson. De Portugese topclub ontving daarnaast ook nog eens 35 miljoen euro van Manchester United voor Victor Lindelöf.

Benfica heeft wat dat betreft een reputatie. Het Estádio da Luz diende al regelmatig als tussenstation voor, vaak Zuid-Amerikaanse, talenten op weg naar de Europese top. Want er wordt niet alleen veel geld uitgegeven op de hedendaagse transfermarkt, er wordt ook veel geld verdient. ELF Voetbal zet daarom de vijf grootste Europese handelshuizen op een rij, gebaseerd op de laatste vijf seizoenen.





1. Benfica

Totale uitgaven: 191 miljoen euro

Totale inkomsten: 450 miljoen euro

Saldo: 259 miljoen euro

Grootste transfer: Axel Witsel naar Zenit Sint-Petersburg (40 miljoen euro)

Benfica is de Europese marktleider als het gaat om transfers. Een rol die de Portugese landskampioen ook deze zomer weer waar lijkt te maken. Met de verkoop van doelman Ederson aan Manchester City en verdediger Victor Lindelöf aan Manchester United verdiende Benfica deze maand al zo'n 75 miljoen euro. Met een transfersom van respectievelijk veertig miljoen-en 35 miljoen euro komen beide ook meteen binnen in de top drie van Benfica als het gaat om uitgaande transfers. Andere spelers die tussen het seizoen 2012/13 en 2016/17 voor veel geld vanuit de Portugese hoofdstad de stap maakten naar een Europese topcompetitie zijn: Renato Sanches (35 miljoen, Bayern München), Fábio Coentrão (30 miljoen, Real Madrid) en Rodrigo (30 miljoen, Valencia).





2. FC Porto.

Totale uitgaven: 171 miljoen euro

Totale inkomsten: 399 miljoen euro

Saldo: 228 miljoen euro

Grootste transfer: James Rodríquez naar AS Monaco (45 miljoen euro)

De Eredivisie wordt weleens een kweekvijver van talent genoemd, maar dat is nog niets vergeleken met de Portugese competitie. Waar Benfica dit seizoen de sterkste was en Porto als tweede eindigde, geldt dat ook voor wie zich de beste Europese handelaar mag noemen. Met een saldo van 228 miljoen euro harkte Porto 31 miljoen euro minder binnen dan de concurrent uit Lissabon. Toch wist ook Porto zich deze zomer alweer te bewijzen als een uitstekende verkoper. Zo vertrok aanvaller André Silva naar AC Milan. De afkoopsom: 38 miljoen euro. Aanvallers uit de Portugese havenstad lijken wat dat betreft gewild. In de afgelopen vijf seizoen vertrokken immers ook al Hulk (40 miljoen euro) en Jackson Martínez (37 miljoen euro) uit Porto.

3. Sevilla.

Totale uitgaven: 189 miljoen euro

Totale inkomsten: 312 miljoen euro

Saldo: 123 miljoen euro

Grootste transfer: Grzegorz Krychowiak naar PSG (34 miljoen euro)

Sevilla kan natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. De club uit Andalusië heeft een reputatie als het gaat om spelers afleveren aan de Europese top. Zo speelde onder andere Dani Alves, Sergio Ramos, Jesús Navas en Ivan Rakitic in Sevilla voordat zij de stap maakten richting een Europese topclub. Ondanks dat Sevilla elk jaar de beste spelers ziet vertrekken, weet het keer op keer goed te presteren. Zo wonnen de Andalusiërs in de afgelopen vijf seizoenen maar liefst driemaal de Europa League. De vraag is echter of Sevilla deze lijn in de aankomende seizoenen weet door te trekken. Technisch directeur Monchi, het geheim achter de vele succesvolle aankopen, is inmiddels vertrokken naar AS Roma.

4. LOSC Lille

Totale uitgaven: 64 miljoen euro

Totale inkomsten: 185 miljoen euro

Saldo: 121 miljoen euro

Grootste transfer: Eden Hazard naar Chelsea (35 miljoen euro)

Dat Lille zich in deze lijst bevindt lijkt het vooral te danken aan de transfer van Eden Hazard. In de zomer van 2012 had Chelsea 35 miljoen euro over voor de Belgische dribbelaar. Een groot verschil met Soufiane Boufal. De Marokkaan vertrok afgelopen zomder naar Southampton voor een kleine 19 miljoen euro, het op een na hoogste bedrag dat ooit betaald werd voor een speler van Lille. Verder lijkt de huidige club van Anwar el Ghazi het voornamelijk te moeten hebben van binnenlandse transfers. Zo zag Lille in de afgelopen vijf seizoenen onder meer Lucas Digne (15 miljoen, PSG), Djibril Sidibé (15 miljoen, AS Monaco) en Adama Traoré (14 miljoen, AS Monaco) overstappen naar een andere Franse club.

5. Udinese

Totale uitgaven: 119 miljoen euro

Totale inkomsten: 238 miljoen

Saldo: 119 miljoen euro

Grootste transfer: Juan Cuadrado naar Fiorentina (20 miljoen euro)

Net als Lille lijkt ook Udinese haar plek in deze lijst te danken aan een klapper op de transfermarkt. In de zomer van 2013 had competitiegenoot Fiorentina namelijk 20 miljoen euro over voor middenvelder Juan Cuadrado. De Colombiaan bleek in de winter van 2015 overigens al weer 31 miljoen euro waard te zijn, toen hij vanuit Florence naar Chelsea vertrok. De transfer van Cuadrado lijkt wel typerend te zijn voor Udinese. De club uit Udine verkoopt zijn beste spelers voornamelijk aan de topclubs in Italië. Sinds het seizoen 2012/13 vertrokken bijvoorbeeld Samir Handanovic (15 miljoen, Internazionale), Kwadwo Asamoah (18 miljoen, Juventus) en Gökhan Inler (18 miljoen, Napoli) richting de top van de Serie A.