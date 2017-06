Als het zo moet, wil Tevez niet meer de bestbetaalde zijn

Hij had er zes wedstrijden voor nodig om te ontdekken dat China toch niet helemaal zijn straatje was. Carlos Tevez, de Boca Juniors-man die voor het grote geld koos, wil zijn megacontract verscheuren. Dit is waarom hij alle reden heeft om ontevreden te zijn.

Shanghai Shenhua is een ambitieuze club in de Chinese competitie die met een aantal grote aankopen dacht mee te doen om de prijzen. In 2016 kwam Obafemi Martins en Fredy Guarin naar Shanghai, waarna Tevez en Demba Ba volgden. Maar onder leiding van Gus Poyet is het de spelersgroep nooit gelukt om een eenheid te vormen.

Met als gevolg dat Shanghai Shenhua na elf wedstrijden in de Chinese competitie op de twaalfde plaats staat, vlakbij de degradatiestreep. Het lukt Poyet maar niet om de motor aan de praat te krijgen. Sterker, de tweevoudig landskampioen won dit seizoen pas drie keer in competitieverband. Al vijf duels op rij lukte het Shenhua niet om te winnen.

Waar geen voetbalgeluk is, kan Tevez niet aarden. Dat wisten we al door zijn dienstverband bij Manchester City, waar hij bijna iedere maand zei op te willen stappen omdat hij geen plezier meer in het spelletje had. Bij Juventus vond hij het geluk terug en scoorde hij weer aan de lopende band. Maar een terugkeer naar Boca Juniors bleef knagen.

Hij speelde weer in Argentinië, bij zijn jeugdliefde, maar koos voor Shanghai waar hij de bestbetaalde voetballer ter wereld werd. Nu is er alweer sprake van een mogelijke terugkeer naar Boca. Zodat hij daar eindelijk kan laten zien dat hij zijn les heeft geleerd.