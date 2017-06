Klaassen in rijtje met Depay, Van Nistelrooy en Sneijder

Everton maakte gisteravond de transfer van Davy Klaassen wereldkundig. Zo'n 27 miljoen euro maakten The Toffees over naar de bankrekening van Ajax voor de middenvelder. Daarmee is Klaassen overigens niet de duurste speler die vanuit de Eredivisie getransfereerd werd. Wel komt de kersverse Evertonian binnen in de top vier. ELF Voetbal zet de grootste transfers vanuit de Eredivisie op een rij.

1. Memphis Depay, 34 miljoen euro.

In de zomer van 2015 vertrekt Memphis Depay van PSV naar Manchester United. Met een kampioenschap en de titel van topscorer op zak heeft de Engelse topclub 34 miljoen euro over voor de aanvaller. Een succes wordt de overstap allerminst. Memphis begint in Manchester nog aardig en maakt daarbij regelmatig de negentig minuten vol. Tegen het einde van de competitie begint hij zijn wedstrijden echter regelmatig vanaf de bank. Uiteindelijk speelt de aanvaller in zijn eerste seizoen bij de Red Devils 29 Premier Leagueduels waarin hij slechts tweemaal tot scoren komt. Als José Mourinho in de zomer van 2016 wordt aangesteld als de opvolger van Louis van Gaal, verdampt de kans op speeltijd helemaal voor Depay. Een vertrek naar Olympique Lyonnais, voor zo'n 16 miljoen euro, biedt uiteindelijk uitkomst.

2. Arkadiusz Milik, 32 miljoen euro.

In Amsterdam zijn ze maar wat blij als Napoli in de zomer van 2016 32 miljoen euro over heeft voor Arkadiusz Milik. In Amsterdam weet de Poolse spits namelijk nooit echt te overtuigen. Zeker als het om de Amsterdamse fans gaat. En dat terwijl de statistieken van Milik in zijn eerste seizoen bij Ajax zeker niet slecht zijn. In 32 optredens in de Eredivisie weet Milik uiteindelijk 21 keer het net te vinden. Reden genoeg voor Napoli om ruim dertig miljoen over te maken naar Ajax. In Napels begint Milik als eerste spits. In zijn eerste zeven wedstrijden in de Serie A, weet de Pool vier keer het net te vinden. Een kruisbandblessure gooit vervolgens roet in het eten. Na zijn rentree begin februari is Milik zijn basisplaats inmiddels kwijt aan Dries Mertens. In de zestien wedstrijden na zijn kruisbandblessure komt Milik dan ook slechts 130 minuten in actie.

3. Ruud van Nistelrooy, 28 miljoen euro.

29 maart 2000 is een zwarte dag in de carrière van Ruud van Nistelrooy. Tijdens een revalidatietraining op sportcomplex De Herdgang komt de toenmalige PSV-spits verkeerd terecht. Een afgescheurde voorste kruisband is het gevolg. Acht maanden is hij uitgeschakeld. Weg EK en weg transfer naar Manchester United, die op dat moment overigens al twijfelde aan de fysieke gesteldheid van de spits. Een zomer later ziet de wereld er een heel stuk anders uit voor Van Nistelrooy. De transfer naar Engeland komt er toch. Manchester United betaalt uiteindelijk 28 miljoen euro voor de Nederlander. In de Engelse Premier League ontpopt Van Nistelrooy zich tot een spits van wereldformaat. Uiteindelijk komt Van the Man tot 150 optredens in de Premier League, waarin hij 95 keer weet te scoren.

4. Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Davy Klaassen, 27 miljoen euro

81 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Ajax in totaal ontvangt voor Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder en meest recentelijk dus Davy Klaassen. De eerste speler die voor 27 miljoen euro vanuit Amsterdam vertrekt is Wesley Sneijder. In de zomer van 2007 heeft Real Madrid veel geld over voor de kleine middenvelder. In de winter van 2009 melden de Madrilenen zich opnieuw met een zak geld in Amsterdam. Ditmaal is het Klaas-Jan Huntelaar die voor 27 miljoen euro de overstap maakt naar de Spaanse hoofdstad. En deze zomer mogen de Amsterdammers dus wederom een kleine dertig miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. Deze keer moet het bedankje echter niet naar Madrid maar naar Liverpool gestuurd te worden.