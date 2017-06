'Havenaar gaat naar Vissel Kobe'

De 30-jarige aanvaller had nog een contract in de Residentiestad, dat liep tot medio 2018. Maar al langer was duidelijk dat Havenaar een nieuw avontuur wilde aangaan. Zijn naam viel het afgelopen jaar in verband met diverse clubs, maar zijn keuze is nu gemaakt. Vissel Kobe eindigde het afgelopen jaar als zevende in de Japanse J-League.



De club versterkte zich ook al met Lukas Podolski. Havenaar, die achttien interlands voor Japan speelde, was het afgelopen seizoen goed voor negen treffers in het shirt van ADO Den Haag. In augustus 2015 werd hij overgenomen van HJK Helsinki.