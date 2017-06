Marciano Vink: "Ajax en Keizer kan gouden succes worden"

“ Ik zie het als een logisch vervolg op Peter Bosz”

"Het is natuurlijk voor hem een hele grote job, maar ik zie het als een logisch vervolg op Bosz", vertelt Vink tegenover ELF Voetbal. "Vorig jaar heeft hij bij Jong Ajax laten zien uitstekend met jonge spelers te kunnen werken. Hij heeft met zijn team grote delen van de wedstrijden laten zien prachtig te voetballen. De tweede plaats in de eindstand van de Jupiler League wordt door de buitenwereld onderschat."



"In de Jupiler League wordt bijna overal één-tegen-één gespeeld, veel duels, veel fysiek. Spelers krijgen weinig ruimte op het veld. Om die jongens dan toch zo goed te laten voetballen, dat is knap. Aan de andere kant is het voor hem een hele grote job. Ajax is gewoon de top in Nederland. Een mooie uitdaging. Ik ben ontzettend blij voor hem. Ik vind Marcel ook nog een leuke kerel ook."



Tacticus

In de jeugd bij Ajax speelde Keizer een lichting hoger dan Vink. "Maar in het tweede elftal speelden we wel vaak samen. We kwamen samen door, maar hij brak niet helemaal door. Op dat moment had ik nooit gedacht dat hij trainer zou worden van Ajax. Of hij toen zo'n tacticus was, een team kon leiden of jongens kon motiveren? Dat was toen niet van toepassing. Ik vind het wel knap dat hij zich in de jaren daarna zo heeft ontwikkeld als trainer."





Een andere naam als opvolger voor Bosz weet Vink, oud-international en actief voor onder meer Ajax, PSV en Genoa, ook niet. "Niet iemand die bij de samenstelling van dit Ajax past. Die kan werken met veel jonge jongens die hun doorbraak hebben gemaakt. Het moet een trainer zijn die de jonge jongens motiveert, die de taal van die jongens spreekt en ook de oudere jongens in de selectie dermate prikkelt dat ze voor hem ook datgene willen doen dan ze voor Peter Bosz hebben gedaan. Zoals een Hakim Ziyech en een Lasse Schöne. Marcel Keizer kennen ze. Ze weten hoe hij werkt. Het is de meest logische stap."



"Ik zou geen Nederlandse trainer weten die na Bosz dezelfde speelstijl en dezelfde manier van werken hanteert. Ik kom toch elke keer bij Marcel Keizer uit. Misschien Frank Rijkaard, maar die wil niet meer. Of anders de allergrootste, Luis Enrique, maar die gaat echt niet naar Ajax. Wie zijn er nog meer vrij die echt zo vooruitstrevend zijn? Roger Schmidt? Ken jij hem goed? Toen ze tegen Ajax speelden, deed ook Sadio Mané mee. Die was voor niemand te houden. Ik denk ook 'zoek het dichterbij huis'. Keizer is de logische keuze."



Druk vooruit

Samen met Dennis Bergkamp, Aron Winter en Hennie Spijkerman is de staf daarmee compleet. "Ze hebben met Jong Ajax altijd druk vooruit gezet, durven voetballen op het middenveld, de verdedigers de inspeelpass durven laten geven waardoor je een linie overslaat à la Piqué. Daardoor werd er heel creatief gevoetbald op het middenveld en voorin. Als je de goals op een rij zet, waren daar prachtige goals bij. Er stond geen spits in die er veertig goals in ramde. Maar het waren spelers op alle posities die scoorden. Het klopte. Als je die visie doortrekt naar het eerste elftal, zie je veel lijn en structuur die je ook daar ziet. Met een jongen die van de club is en de structuur kent... hoe ver moet je zoeken?"





Bij zijn vorige clubs De Graafschap, Telstar en Cambuur wist Keizer nooit een prijs te pakken. "Dan moet je ook het juiste materiaal hebben. Met alle respect voor die clubs, maar die zijn niet te vergelijken met Jong Ajax. Daar is men al veel verder. Ajax en Marcel Keizer kan een gouden succes worden. Hij heeft door zijn achtergrond ook iets meer krediet. Als het straks niet loopt, zou je anders horen 'hij kent de cultuur niet, hij snapt het niet'. Keizer zal meer krediet krijgen. Ik heb er veel vertrouwen in."