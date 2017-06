Vink: "Davy Klaassen past in de Premier League"

“ Sam Larsson zou uitstekend passen bij Ajax”

"Zijn transfer is een win-win-situatie", vertelt Vink tegenover ELF Voetbal. "Voor Klaassen is het een hele mooie stap. Hij liet al doorschemeren graag naar het buitenland te willen. Dan is de optelsom snel gemaakt. Als zo'n jongen daar aan toe is, je moet hem laten gaan, je bent in staat om dat op te vangen en... je krijgt er ook nog eens 28,5 miljoen euro voor. Dan zijn er alleen maar winnaars."



Of Klaassen gaat slagen bij Everton, is volgens Vink lastig in te schatten. "Paste Memphis Depay bij de Premier League? Vooraf zeg je 'ja'. Uiteindelijk leek hij met zijn hoofd meer bij de sterrenstatus dan bij het voetballen. En defensief is hij natuurlijk niet zo'n type. Davy zal vast wel aanpassingsproblemen kennen. Maar ik hoop dat, als hij zijn draai gevonden heeft, hij hetzelfde kan brengen als hij bij Ajax bracht."



Neusje

"Klaassen is geen opvallende speler. Geen speler voor wie je naar het stadion gaat, omdat hij weergaloze acties of goals gaat maken. Maar hij heeft wel bewezen dat hij een neusje heeft voor het moment. Hij vindt de ruimte voor zichzelf om in de zestien toch gevaarlijk te kunnen zijn. En Klaassen is natuurlijk een echte teamspeler. Die past wel in Engeland."



Al haalt Vink een aantal eerdere voorbeelden aan. "Marten de Roon naar Italië was niet de meest logische stap. Maar dat ging uitstekend en hij dwong een transfer naar Middlesbrough af. Vurnon Anita ging naar Newcastle United, maar viel nauwelijks op. Georginio Wijnaldum daarentegen wel weer. Wie gaat bepalen of zo'n stap slaagt of niet? Dat is het moment. Vincent Janssen was topscorer in Nederland. Hij gaat naar Tottenham Hotspur en schiet daar geen deuk in een pakje boter."





Vervanger

Vink verwacht niet dat Ajax een vervanger haalt. "Ze hebben Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Ook nog Abdelhak Nouri, maar hij heeft weinig kansen gekregen. Dat zal een bepaalde reden hebben. Er werd voor Frenkie gekozen. Ajax zal eerst naar de eigen club kijken of de aanwezige spelers de potentie hebben om het vertrek van Klaassen op te vangen. Natuurlijk, ze hebben het geld, maar waar haal je iemand van het niveau Klaassen of Frenkie de Jong? Dat is niet gemakkelijk."



Sam Larsson

Al heeft de ex-international en oud-voetballer van PSV en Ajax wel een tip. "Sam Larsson van sc Heerenveen. Een fantastische voetballer. Heel technisch, iemand met echt geniale oplossingen, hij scoort regelmatig, komt vaak in de zestien, zet een ander vrij voor de goal. Die jongen is compleet. Ik begrijp niet dat er nog geen grote club achter hem aangezeten. Ik zou buiten Larsson geen andere speler weten die de kwaliteiten heeft om met Ajax mee te gaan."