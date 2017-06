Deze sterren hopen te schitteren op de Confederations Cup

De laatste winnaar van de Confederations Cup is deze zomer niet aanwezig in Rusland. Brazilië won de editie van 2013 in eigen land. De Goddelijke Kanaries waren toen te sterk voor Spanje, nu ook afwezig in Rusland.



Vanuit Zuid-Amerika is voor de veertiende editie van de continentenstrijd Copa America-winnaar Chili overgekomen. Portugal (Europees kampioen), Duitsland (wereldkampioen) en gastheer Rusland zijn de Europese deelnemers aan de Confederations Cup. Kameroen, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland vullen het deelnemersveld aan. Een overzicht van de sterspelers per selectie.



RUSLAND







Naam: Fedor Smolov

Leeftijd: 27

Interlands: 22

Goals: 8

Club: Krasnodar (Rusland)



Deze ex-Feyenoorder is op dit moment de hoop in bange dagen van Rusland. Speelde in 2010 in De Kuip, maar wist nooit echt te overtuigen. Inmiddels 27 jaar en een gevreesde spits in de Russische Premjer Liga. Werd voor het tweede seizoen op rij topscorer van Rusland. Moet nu het gastland bij de hand nemen en klaarstomen voor het WK. Heeft zijn eerste goal al gemaakt in het openingsduel met Nieuw-Zeeland.



PORTUGAL







Naam: Cristiano Ronaldo

Leeftijd: 32

Interlands: 139

Goals: 73

Club: Real Madrid (Spanje)



Won vorig jaar zomer het EK in Frankrijk, maar viel in de finale in Stade de France uit met een blessure. Stond als een gedreven assistent van bondscoach Fernando Santos zijn teamgenoten aan te moedigen en te sturen. Wil zijn land dit keer op het veld aan een nieuwe prijs helpen. De Confederations Cup staat nog niet op het indrukwekkende cv van CR7, die sinds deze week het heetste transfertarget van de zomer is geworden na geruchten over een vertrek bij Real Madrid.



DUITSLAND







Naam: Julian Draxler

Leeftijd: 23

Interlands: 30

Goals: 4

Club: PSG (Frankrijk)



Bondscoach Joachim Löw van Duitsland heeft een selectie samengesteld zonder dertigers. De jeugd krijgt een kans in Rusland. Hoewel, de meeste twintigers bij Die Mannschaft hebben ook al het nodige meegemaakt. Zoals Julian Draxler. Hij won met Duitsland in 2014 het WK in Brazilië. Moet nu als aanvoerder een drijvende kracht worden in de titeljacht op de Confederations Cup.



CHILI







Naam: Alexis Sanchez

Leeftijd: 28

Interlands: 110

Goals: 37

Club: Arsenal (Engeland)



Beleefde vorig jaar zijn finest moment met Chili toen Argentinië na penalty's werd verslagen in de finale van de Copa America. Chili is ook een serieuze kandidaat om een gooi te doen naar de titel. Sanchez moet dan samen met Arturo Vidal het heft in handen nemen. De aanvaller scoorde dit seizoen dertig keer in 51 officiële wedstrijden voor Arsenal.



AUSTRALIË







Naam: Tim Cahill

Leeftijd: 37

Interlands: 97

Goals: 48

Club: Melbourne City FC (Australië)



De talisman van The Socceroos. Inmiddels in de diepe winter van zijn carrière, maar nog altijd van waarde voor Australië. Tim Cahill debuteerde in 2004 voor de nationale ploeg en is vanaf dat moment uitgegroeid tot een van de beste Australische voetballers aller tijden. Scoorde drie jaar geleden op het WK tegen Nederland. Keerde na avonturen in Engeland, de VS en China in 2016, na negentien jaar, terug naar Australië.



MEXICO







Naam: Javier Chicharito Hernandez

Leeftijd: 29

Interlands: 92

Goals: 47

Club: Bayer Leverkusen (Duitsland)



Was bij Real Madrid en Manchester United supersub, maar bij Mexico staat Chicharito nooit ter discussie. Een ware goaltjesdief. Dat laat hij ook zien bij Bayer Leverkusen in de Bundesliga. Is topscorer aller tijden bij Mexico. Kan een ware plaag worden voor de verdedigers van Rusland, Portugal en Nieuw-Zeeland. Kan rekenen op de splijtende passes van PSV'er Andres Guardado.



KAMEROEN







Naam: Benjamin Moukandjo

Leeftijd: 28

Interlands: 52

Goals: 8

Club: Lorient (Frankrijk)



Aanvoerder van De Ontembare Leeuwen, die dankzij de winst van de Afrika Cup deelnemen aan de Confederations Cup. Misschien niet de bekendste naam in de selectie, waarin ook Ajacied André Onana is opgenomen door de Belgische bondscoach Hugo Broos, maar een belangrijke schakel. Speelt inmiddels al jaren in Frankrijk. Wist bij AS Monaco niet te imponeren. Degradeerde dit seizoen met Lorient uit de Ligue 1. Kan zich in Rusland in de kijker spelen voor nieuwe clubs.



NIEUW-ZEELAND





Naam: Chris Wood

Leeftijd: 25

Interlands: 49

Goals: 19

Club: Leeds United (Engeland)



Maakte in 2008 als groot talent de overstap van Nieuw-Zeeland naar Engeland en heeft al heel wat Engelse clubs achter zijn naam staan. Bij Leeds United heeft Chris Wood dit seizoen zijn draai gevonden. Hij scoorde dertig keer in alle competities. Aanvoerder van The All Whites, die zeven jaar geleden op het WK in Zuid-Afrika ongeslagen bleven in de groepfase. Nieuw-Zeeland hoopt nu op een wonder in Rusland, waar het openingsduel werd verloren van het gastland.