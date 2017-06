'Nieuwe exodus dreigt bij Ajax: twaalf miljoen voor Younes geboden'

Na het vertrek van Davy Klaassen moet Ajax serieus vrezen voor een nieuwe exodus. Torino heeft namelijk interesse in vleugelaanvaller Amin Younes.

Dat melden diverse media in Italië althans. Volgens hen heeft de nummer negen van de Serie A van het afgelopen seizoen liefst twaalf miljoen euro over voor de buitenspeler, die recent debuteerde in het nationale team van Duitsland.

Mede daardoor hebben meer clubs interesse in Younes, die mede door zijn contract waarin een optie tot 2019 staat een flinke transferwaarde vertegenwoordigt, gekregen. Het is daarom maar de vraag of Ajax akkoord zal gaan met een dergelijke transfersom.