Blijft Jörgensen in De Kuip? Pi-Air en Houtman hopen van wel

“ Nicolai Jörgensen was wat mij betreft de missing link bij Feyenoord.”

Van Hooijdonk adviseert Jörgensen nog minimaal een seizoen in De Kuip te blijven. De aanvaller maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Kopenagen. "Als hij volgend seizoen weer zo'n jaar heeft gaan er ongetwijfeld weer nieuwe deuren open. Iedere club kan een goed aanspeelpunt gebruiken. Bovendien is hij ook niet langzaam", vertelt Van Hooijdonk tegenover ELF Voetbal.



"Als ik Martin van Geel was zou ik er alles aan doen om Jörgensen te behouden. Ook met het oog op de Champions League. Het lijkt mij niet verstandig om daar weer te beginnen met een nieuwe spits. Of het moet zijn dat Feyenoord denkt dat Jörgensen een eendagsvlieg is. Maar dat verwacht ik niet. Het lijkt mij heel aannemelijk dat hij volgend seizoen weer minimaal vijftien tot twintig keer gaat scoren", aldus Pi-Air.



Goud waard

Peter Houtman, ex-spits van Feyenoord en sinds 1999 stadionspeaker in De Kuip, sluit zich bij die woorden aan. "We kunnen nu wel zeggen dat we hem willen houden, maar houd hem maar tegen als er een club met een grote zak geld komt. Hij zou zomaar een stap hogerop kunnen maken, maar dan heb je ook weer met andere factoren te maken."



"Ik heb het zelf meegemaakt bij clubs. Je bent ook echt afhankelijk van teamgenoten, trainers en geluk. Je kunt zomaar op het verkeerde moment bij een mooie club komen. Maar weet je, bij Dirk Kuyt zeiden ze ook altijd dat hij aan zijn plafond zat. En elke keer bewees hij het tegendeel. Dat zou voor Jörgensen ook kunnen gelden. Het Legioen heeft hem omarmd. Hij is een sterke gozer die ook rent en sleurt als het nodig is. Ik heb hem een paar keer bijna over zijn nek zien gaan van het rennen. Die jongen gooit alles in de strijd. Bij hem is het echt geen woorden maar daden. Dit seizoen was hij uiteindelijk goud waard voor ons", aldus Houtman.







Populariteit

Van Hooijdonk zag dat vooral Jörgensen het verschil maakte voor Feyenoord, op weg naar de vijftiende landstitel en een volksfeest in Rotterdam en omstreken. "Hij is qua spel een mix van John Guidetti en Graziano Pellè. En neigt iets meer naar Pellè, als aanspeelpunt. Jörgensen heeft meer voetbalgogme dan Guidetti, die ook constant tekeerging. Jörgensen is veel ingetogener. Dat zag je ook bij de huldiging op het bordes. Hij bleef relaxed."



"Guidetti en Pellè hadden meer interactie met de fans en werden zo heel populair. Deze jongen doet het op zijn manier. Als hij zich nog iets beter kan verkopen wordt hij nog populairder dan die twee. Het zou een enorme klap voor Feyenoord zijn als Jörgensen deze zomer weggaat. Hij is voor mij de reden dat Feyenoord kampioen is geworden. De rest van het team, op Steven Berghuis en Brad Jones na, was er vorig seizoen ook. Jörgensen was wat mij betreft de missing link bij Feyenoord", besluit de 46-voudig international.



Lees in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine een uitgebreid verhaal met en over Nicolai Jörgensen. Over hoe de Deense spits besmet raakte met het Feyenoord-virus en niet direct de noodzaak ziet om Rotterdam deze zomer te verlaten. De nieuwe ELF Voetbal ligt in de winkels!