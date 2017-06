Waarom de transfer van Tom Boere zo bijzonder is

De Jupiler League wordt gezien als een kweekvijfer voor de Eredivisie, maar voor de topscorers gaat die regel bijna nooit op. De transfer van Tom Boere naar FC Twente is in dat kader een bijzondere. Zijn vijf voorgangers maakten geen namelijk geen van allen de overstap naar de Eredivisie na hun topscorerstitel. Ook niet als hun werkgever wél promoveerde.

1. Ralf Seuntjes - 28 goals

Men had het sterke vermoeden dat Seuntjes het afgelopen jaar voor het derde jaar op rij een transfer zou maken. Nadat hij Den Bosch verruilde voor Velsen en even later Velsen voor Venlo was er serieuze belangstelling voor de topscorer van de Jupiler League. Toch kon VVV hem behouden en dat legde hem geen windeieren. Met zijn werkgever promoveerde hij een seizoen later naar de Eredivisie.



Seuntjes, hier nog in dienst van FC Den Bosch, gaat uiteindelijk met VVV mee de Eredivisie in.

2. Sjoerd Ars - 28 goals

Met het behalen van de promotie van de Eredivisie kreeg Ars een medaille en een vriendelijke handdruk. De topscorer van de Nijmegenaren mocht het feestje meevieren en werd daarna bedankt voor bewezen diensten. Hij stapte over naar NAC Breda, dat juist was gedegradeerd. In Breda kon hij zijn kuntstje, namelijk promoveren, echter niet herhalen.



Een groot applaus en daarna mocht Ars transfervrij vertrekken.

3. Lars Veldwijk - 30 goals

Ook Veldwijk was de topscorer van de Jupiler League bij een club die uiteindelijk promoveerde. Maar ook hij ging niet met Excelsior mee de Eredivisie in. Hem stond namelijk een mooie transfer naar Nottingham Forest te wachten. Dat het uiteindelijk niet het succes werd waarop hij gehoopt had, bleek wel uit zijn cijfers. Hij maakte welgeteld één offcieel doelpunt in Engeland.



Via PEC Zwolle kwam Veldwijk uiteindelijk toch nog in de Eredivisie terecht.

4. Jack Tuijp - 27 goals - Jack Tuijp - 20 goals

In het andere oranje is Jack Tuijp op zijn best. Met twee topscorerstitels achter elkaar op zak was er interesse voor de goaltjesdief. Niet uit de Eredivisie, maar uit Hongarije. Ferencvárosi TC werd zijn nieuwe werkgever en dus blijft Tuijp steken op zijn dertien Eredivisietreffers in 64 optredens. Toch een beduidend minder moyenne dan hij in de Jupiler League haalt.



Inmiddels is Tuijp bezig aan zijn derde periode in Volendam.

5. Johan Voskamp - 29 goals

De man die in zijn debuutwedstrijd liefst achtmaal scoorde (!) werd uiteindelijk de topscorer van de Jupiler League met Sparta Rotterdam. Niet voor niets was er na zijn uitstekende seizoen veel interesse in Jopie. Maar ook ditmaal niet vanuit de Eredivisie. Uiteindelijk kwam hij via twee seizoenen Śląsk Wrocław terug in Rotterdam. Na de promotie van De Kasteelheren verkaste hij naar RKC Waalwijk.



Goed genoeg voor de Jupiler League, maar niet voor de Eredivisie zo oordeelden ze bij Sparta.