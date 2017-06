Deze Russen moeten in 2018 voor een volksfeest zorgen

De openingswedstrijd van de Confederations Cup 2017 is gewonnen door Rusland. Een eigen doelpunt van Michael Boxall en een treffer van Fedor Smolov stelden de 2-0 overwinning op Nieuw-Zeeland veilig. Door het gebrek aan gespeelde wedstrijden zijn de krachten van de Russische selectie nog niet precies in te schatten. Wel kunnen we de belangrijkste spelers die Rusland volgend jaar in vervoer moeten brengen op een rijtje zetten.



Fedor Smolov kan niet worden omschreven zonder het begrip 'laatbloeier'. De 27-jarige spits werd in 2010 gehuurd door Feyenoord, maar kon in Rotterdam geen basisplaats afdwingen. Smolov speelde slechts elf Eredivisieduels, waarin hij één keer scoorde. Na opnieuw weinig succesvolle huurperiodes bij FC Ural en Anzhi kwam de spits pas echt op dreef toen hij in 2015 verkaste naar Kuban Krasnodar. Smolov maakte in 75 wedstrijden voor Kuban liefst 49 doelpunten. Dit seizoen werd hij zelfs topscorer van de Russische competitie met achttien treffers.





Fedor Smolov kon niet overtuigen in Rotterdam



Yuri Zhirkov schakelde in 2008 het Nederlands Elftal uit met Rusland en is nog altijd van de partij. De inmiddels 33-jarige linkervleugelspeler maakte door zijn goede prestaties op het EK van 2008 een schitterende transfer naar Chelsea, wat ruim twintig miljoen euro overmaakte naar CSKA Moskou. De Russisch international maakte slechts één doelpunt voor de Londense club, maar dat was er direct een om in te lijsten. Negen jaar later is Zhirkov nog steeds een belangrijke schakel in de nationale selectie.







Igor Akinfeev wordt wereldwijd beschouwd als een prima keeper, maar helaas voor de 31-jarige doelman blijkt dit niet uit de statistieken. Akinfeev wacht al meer dan veertig wedstrijden op een clean sheet in de Champions League. In oktober 2016 strooide Bernardo Silva nog extra zout in de wonden van de CSKA-doelman door vlak voor tijd de 1-1 binnen te schieten. Ook op WK's en EK's heeft hij zich nog niet bewezen. Akinfeev werd ooit gezien als een van de meest talentvolle keepers van de wereld. De verwachting is dat hij in 2018 nog altijd de eerste keus is onder de lat. Het wordt een WK van erop of eronder voor de doelman.







Daarnaast zijn Denis Glushakov, Aleksandr Samedov en Dmitry Poloz andere dragende krachten die het volgend jaar moeten doen voor hun geboorteland. Het is voor Rusland te hopen dat de nationale ploeg beter presteert dan in Brazilië vier jaar geleden. Destijds kwam de ploeg van de excentrieke bondscoach Leonid Slutskiy slechts tot twee punten uit drie groepsduels.

Winst Gelijk Verlies Punten 1. België 3 0 0 9 2. Algerije 1 1 1 4 3. Rusland 0 2 1 2 4. Zuid-Korea 0 1 2 1