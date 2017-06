Zorgt Ronaldo voor het einde van een Madrileens tijdperk?

Manchester United

Het is een jaarlijks onderwerp: keert Cristiano Ronaldo deze zomer terug bij Manchester United? De viervoudig winnaar van de Ballon d'Or beleefde zijn internationale doorbraak in Manchester, waar hij van 2003 tot 2009 onder contract stond. Tijdens zijn periode bij United speelde hij 291 wedstrijden, waarin hij 118 keer het net vond. Ronaldo voelt zich nog altijd verbonden met de fans en de club, waardoor Manchester United één van de kandidaten is om de vertrekwens van de Portugees te vervullen. Of de Engelse club het geëiste transferbedrag van liefst tweehonderd miljoen euro kan ophoesten is een tweede…





De fans van United zijn nog altijd gek op hun voormalige sterspeler



Paris Saint-Germain

De steenrijke club uit Parijs wordt vrijwel iedere transferperiode in verband gebracht met een absolute wereldtopper. Zodra de vertrekwens van Ronaldo bekend werd kwam de geruchtencarrousel wederom op gang. Volgens diversie media bereidt PSG al een bod voor van 165 miljoen euro. Ronaldo kan in Parijs zijn oud-ploeggenoot Ángel Di Maria tegenkomen, met wie hij in 2014 La Décima pakte voor Real Madrid in de Champions League.





Ronaldo kan in Parijs herenigd worden met Ángel Di Maria



China?

Naast de Europese grootmachten komt vanzelfsprekend China in aanmerking voor de handtekening van Ronaldo. Het inmiddels bekend dat clubs uit de Chinese Super League de hand niet op de knip hoeven te houden. Vrijwel alle Chinese clubs smijten met onbeperkte bedragen en halen de gekste namen voor miljoenen naar Azië. Het moge duidelijk zijn dat Ronaldo inmiddels genoeg centen op zijn rekening heeft staan, dus voor het geld hoeft de Portugees zijn ziel niet te verkopen.



Een ding is zeker, Ronaldo vertrekt niet naar Bolton Wanderers. De Engelse club heeft reeds aangegeven niet met de linksbuiten annex spits in gesprek te gaan. De Championship zou naar verluidt niet aantrekkelijk genoeg zijn voor de Europees kampioen...

We can confirm we won't be holding talks with Cristiano Ronaldo #BWFC https://t.co/dw4Z9p76qR — Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) 16 juni 2017