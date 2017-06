Mogelijke tegenstanders van FC Utrecht in Europa League

De langste dag van het jaar moet nog aanbreken. Er verstreken nog geen vier weken sinds het toernooi haar finale kende. Maar maandag wordt toch al leven geblazen in de nieuwe editie van het toernooi. De eerste twee voorronden worden geloot en namens Nederland zit FC Utrecht in de loting voor de tweede voorronde. Er zal dus meer duidelijk worden over welke opponent de Domstedelingen tegenkomen op 13 en 20 juli.

Het coëfficient van de ploeg van Erik ten Hag zorgt ervoor dat ze een geplaatste status genieten, hun tegenstanders zullen dus beduidend minder Europese punten hebben gesprokkeld. Overleeft Utrecht de eerste schifting, dan lijkt het in de derde voorronde wel een geplaatste opponent te treffen. Voor nu kunnen we alvast een paar mogelijke teams bekijken die als eerste horde kunnen fungeren.

De kraker: Rangers

De Schotse club ging over de kop, maar is vijf jaar later weer terug in Europa. Qua naam is de ploeg met afstand de grootste naam in het veld, met een stadion van vijftigduizend stoeltjes. De meest aansprekende ploeg is het zonder twijfel, maar een derde plaats in Schotland is niks om bang van te worden. De mooie bijkomstigheid is dat de beide clubs vriendschappelijke banden met elkaar onderhouden, die nog dateren uit de tijd dat Michael Mols de Galgenwaard verruilde voor Ibrox. Het rood-wit-blauw bevalt ook wel. Veel supporters zullen hopen dat het zover komt.

De nachtmerrie van de buschauffeur: Kairat Almaty

Kan je het nog Europees voetbal noemen als de wedstrijd zo ongeveer aan de Chinese grens gespeeld wordt? In het slechtste geval loot Utrecht morgen Kairat Almaty. Volgens Google Maps is dat bijna 6500 kilometer rijden, de alwetende internetdienst schat dat daar 77 uur autorijden mee gepaard zal gaan. Het zal wel vliegen worden, gokken we. Hoewel het niet zover in Kazachstan ligt, zal ook niemand treuren als het balletje van Ordabasy Shymkent even gesloten blijft nadat Utrecht uit de koker komt.

De potentiële bananenschil: FC Vaduz

Veel mensen weten dat Vaduz de hoofdstad van Liechtenstein is. Omdat Liechtenstein in het interlandvoetbal vooral dient ter vermaak, wordt er vaak voor het gemak van uitgegaan dat FC Vaduz er ook niets van kan. Die conclusie is wat overhaast: de ploeg speelt al jaren mee in de Zwitserse competitie en is derhalve toch gehard. Omdat ze ieder jaar zo slim zijn om in Liechtenstein zonder enig noemenswaardig verzet de beker te winnen, mogen ze ieder jaar Europees voetbal spelen. Veel succes levert dat normaliter niet op, maar vlak ze niet uit.

Het ideale last-minute-vakantie-excuus: Valletta FC

Natuurlijk, het kan zijn dat het helemaal je ding is om in Kazachstan, Moldavië of Azerbeidzjan je zomervakantie te vieren. Maar voor veel van ons klinkt een prachtig eiland in de Middellandse Zee met zon, zee en strand toch wat aantrekkelijker. Malta is bovendien helemaal geen dure bestemming. Utrechtfans die nog een paar dagen extra van de baas tegoed hebben zullen het niet erg vinden als het Valletta blijkt te worden.

De dubbele kans: Levski of CSKA Sofia

Kansberekenaars zullen hun geld zetten op een tripje naar de Bulgaarse hoofdstad. Naast een hoop culturele hotspots en goedkoop bier, bezit Sofia ook twee clubs die uit de koker kunnen rollen als opponent van Utrecht. Bovendien kan ook Botev Plovdiv de opponent blijken te zijn en in dat geval is het met de bus maar anderhalf uur. Zou best kunnen..