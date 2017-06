Waarom Kenny Tete wél bij Galatasay past

Als het aan Galatasay ligt, speelt Kenny Tete komend seizoen in de Turkse competitie. De Turkse topclub is zeer geïnteresseerd in de rechtsachter van Ajax. Laat hij zelf nou net niet zo veel oren hebben naar een overgang naar Istanbul. Toch zijn er ook redenen waarom een transfer voor Tete wél ineressant kan zijn. Zeker nu Internazionale naar verluidt geen interesse in hem heeft.

1. Nederlandse teamgenoten

Voor een Nederlandse speler die voor het eerst in het buitenland gaat voetballen, is het altijd prettig om landgenoten op de club te hebben. Ofwel in de spelergroep ofwel als trainer. Jan Olde Riekerink mag dan wel geen trainer meer zijn, met Nigel de Jong, Wesley Sneijder en Garry Mendes Rodrigues heeft Tete genoeg toekomstige hotelkamergenoten bij Galatasay.

2. Een basisplaats

Het contract van Sabri Sarioglu werd op verzoek van trainer Igor Tudor niet verlengd. Dat is dus al een concurrent minder. Van tweevoudig Belgisch international Luis Pedro Cavanda heeft Tete weinig te duchten, alleen Martin Linnes lijkt een serieuze bedreiger voor de international van Oranje. Maar laat de Noor nou ook uitstekend op links uit de voeten kunnen. Probleem opgelost!

3. Een verdediger als trainer

Onder Frank de Boer debuteerde Tete in het betaalde voetballer en de voormalig verdediger had veel vertrouwen in zijn pupil. Bij Galatasay staat na het vertrek van Olde Riekerink de Kroaat Tudor aan het roer. Ook een oud-achterhoedespeler. Met zijn ervaring zal hij dus de verdedigende kwaliteiten van Tete, net als De Boer, misschien meer op waarde schatten dan Peter Bosz deed.



Een basisplaats in Turkije zou Tete ook in Oranje weer meer uitzicht op speelminuten geven.

4. Geld

Ok: de vijf miljoen die Wesley Sneijder jaarlijks bij elkaar voetbalt, die zal Tete niet meteen krijgen. Maar dat de salarissen in Istanbul rianter zullen zijn dan in Amsterdam, dat lijkt wel vast te staan. Bovendien heeft de rechtsachter met Mino Raiola een zaakwaarnemers die de schaapjes redelijk op het droge krijgt voor de spelers die hij begeleidt.

5. Mogelijkheden

Tete heeft bij Ajax en het Nederlands elftal laten zien dat hij een uitstekende rechtsachter is. Bij Galatasay is er potentie om door te groeien als individu, maar ook om een mooie teamprestatie neer te zetten. De vierde plaats van dit seizoen in de Turkse competitie was namelijk dusdanig matig, dat Tete het komend seizoen alleen maar beter kan doen. Dat biedt dus in alle opzichten mogelijkheden!