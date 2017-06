Wat valt er te halen in de Jupiler League?

Het tweede niveau in het Nederlandse voetbal is een broedplaats voor meerdere topspelers. Klaas-Jan Huntelaar, Vincent Janssen, Dries Mertens en Bas Dost zijn slechts een paar voorbeelden van spelers die het scoren in de Eerste Divisie leerden alvorens de kunsten op topniveau te gaan etaleren.

Deze zomer werden uit de Jupiler League reeds onder meer Sander van de Streek(Cambuur naar FC Utrecht), Dario van der Buijs(van FC Eindhoven naar Heracles Almelo), Erik Bakker(Cambuur naar PEC Zwolle), Tom Boere(FC Oss naar FC Twente) en recent ook Piotr Parzyszek(De Graafschap naar PEC Zwolle) naar de Eredivisie overgekocht. Toch blijft het nog rustig. ELF zocht zes spelers uit de Jupiler League die ook een stapje hogerop aankunnen.

Ferdi Kadioglu

Onttrok zich misschien wel als enige aan de Nijmeegse malaise van de tweede seizoenshelft. De zeventienjarige Arnhemmer viel op door zijn volwassen manier van voetballen - het lijkt ook niet dat hij in de Jupiler League erg veel te zoeken heeft in het aankomend seizoen. Zou er verstandig aan doen om bij een Eredivisieclub te tekenen waar hij op een basisplaats kan rekenen.

Cas Peters

Voormalig jeugdinternational, maar toch wilde zijn carrière nooit vlotten als het ging om een doorbraak in de Eredivisie. Via een rare omweg in Portugal kwam hij bij FC Emmen uit. In Drenthe heeft de linkerspits eindelijk de vorm te pakken die zijn jeugdpotentieel verraadde. Met 24 jaar is hij misschien te oud om te hopen op een absolute doorbraak, maar we zijn optimistisch over zijn kansen om een succesverhaal te worden in de Eredivisie.

Jinty Caenepeel

De twintigjarige Belg is wat wisselvallig in zijn optredens bij FC Eindhoven, maar daar is hij dan ook rechtsbuiten voor geworden. Staat nog een jaar onder contract aan de Aalsterweg, waar iedere euro te allen tijde welkom is. Zal zich niet moeten instellen op een overstap naar een van de grotere Eredivisieclubs, maar zou prima passen bij een ploeg die ondanks beperkte mogelijkheden van de eigen kracht wenst uit te gaan.

Nick Kuipers

Had als geboren Maastrichtenaar natuurlijk niets liever gedaan dan met zijn jeugdliefde de Eredivisie bestormden, maar dat werd door aartsrivaal Roda JC nipt verijdeld. De lange centrale verdediger heeft echter een aflopend contract in de Geusselt en is gewoon klaar voor een Eredivisieclub. ADO Den Haag werd aan hem gelinkt. Tenzij Kuipers moeite heeft met het leven buiten het door hem zo geliefde Maastricht, lijkt er niets te verzinnen waarom dat een slecht idee is.

Jarchinio Antonia

Er zijn in de Eredivise een paar clubs waar spelers 'met een deukje' vaak weer opbloeien. Antonia is geen makkelijke jongen om mee te werken, maar kan zeker mee in de Eredivisie als hij onder de juiste begeleiding staat. Van ADO Den Haag weet iedereen dat die club nog wel versterking nodig heeft, maar er zijn wel meer clubs te bedenken die behoefte hebben aan een rappe, getructe aanvaller.

Jamiro Monteiro

De Eredivisie telt de afgelopen jaren nog maar nauwelijks figuren die een middenveld weten te dicteren. Als Monteiro, een van de motoren onder een sterk Cambuur, de juiste begeleiding krijgt zou hij zich in dat rijtje kunnen scharen. Veelzijdige middenvelder met een bijzonder loopvermogen. Omdat hij nog een jaar in Friesland onder contract staat zal het wat moeten kosten, maar dat lijkt een investering die zich wel terug kan verdienen.