Alsnog slecht nieuws voor Bosz: zeventig miljoen voor Aubameyang

Nadat een eerdere transfer van Pierre-Emerick Aubameyangnaar naar Paris Saint-Germain in het water viel, lijkt de rappe aanvaller alsnog te vertrekken bij Borussia Dortmund. Liverpool heeft naar verluidt belangstelling in de Gabonees.

Dat meldt de Franse krant Le Parisien althans. Volgens het medium heeft Jürgen Klopp er liefst zeventig miljoen euro voor over om zich te herenigen met de spits, die nog een contract tot 2020 heeft.

De interesse is slecht nieuws voor trainer Peter Bosz. De oefenmeester hoopte nadat PSG afhaakte voor Aubameyang hem te kunnen overtuigen langer te blijven in het Signal Iduna Park. Door de interesse van The Reds wordt die missie in elk geval een stuk lastiger.