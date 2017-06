Héérlijke omhaal van Lorenzo Pellegrini

Wie nog nooit van de naam Lorenzo Pellegrini had gehoord, zal hem na vandaag niet snel meer vergeten. De centrale middenvelder van AS Roma liet de wereld kennismaken met zijn kwaliteiten. In het duel van Italie onder 21 jaar maakte Pellegrini deze geweldige omhaal, waardoor hij met zijn leeftijdsgenoten Denemarken uiteindelijk versloeg (0-2). Wát een goal!