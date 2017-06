Het ballenmeisje: Anastasiya Kvitko

De Confederations Cup is in volle gang. En volgend jaar vindt het WK er plaats. Rusland is hot op dit moment. Een mooie reden om een van de beste producten van het land in de schijnwerpers te zetten. Deze week is ons ballenmeisje... Anastasiya Kvitko.

In eigen land staat ze bekend als de Russische Kim Kardashian. De reden is niet helemaal vreemd. Net als de 36-jarige Amerikaanse realityster moet haar veertien jaar jongere equivalent het niet hebben van haar uitspraken, sportieve of politieke prestaties of van presenteren. Kvitko is een ster op social media en gebruikt het middel maximaal om haar naam en faam te verspreiden.





Al scheelt het natuurlijk ook dat ze rondingen met zich meedraagt waartegen je 'U' zegt. Statistieken wijzen uit dat haar borsten 95 centimeter (37.4 inches) groot zijn, haar taille 63 centimeter (24.8 inches) en haar heupen 105 centimeter (41.3 inches). Uitzonderlijke maten. Volgens haarzelf puur natuur. Keer op keer spreekt ze in interviews tegen dat er plastische chirurgie aan te pas is gekomen om haar lichaam te verfraaien.





"Ik ga niets aan mezelf veranderen. Het enige, waar ik tijd instop, is in sporten. Ik breng heel veel tijd door in de gym. Als kind deed ik al aan atletiek. Nu probeer ik fit te blijven door minstens vier keer in de week naar de gym te gaan. Daar is dit het resultaat van. Ik eet ook geen vlees en kip, ik vermijd fastfood en ik kies voor een gezond dieet."





"Het is niet moeilijk om organische voedingszaken in de Verenigde Staten te vinden. Ik zweer, ik gebruik echt geen photoshop." Al heeft ze wellicht een klein geheim. "Het zal zeker meespelen. Maar ik slaap altijd op mijn buik. Ik zie vaak opmerkingen onder mijn foto's dat mensen zich afvragen hoe het mogelijk is dat ik met mijn borsten op mijn buik kan slapen. Ik kan je zeggen. 'Dat is niet moeilijk'. Doe ik al van kinds af aan."





Kvitko is geboren op 25 november 1994 in Kalingrad, een Russische enclave bij de Baltische Zee. Toevallig ook een van de speelsteden volgend jaar tijdens het EK. Het nu 1,75 meter lange fotomodel verhuisde echter al op jonge leeftijd naar Moskou. Op haar zeventiende werd ze ontdekt door de bekende modefotograaf Anvar Norov, die een proefshoot van me maakte. Daarna wist ik zeker dat ik model wilde worden en ben ik verder gegaan om er alles aan te doen om dit ook daadwerkelijk te worden."





Een succesvolle keuze. Kvitko is inmiddels een ware hit op Instagram, waar ze in mei 2013 overigens pas haar eerste foto postte. "Sinds mijn foto's daar zijn te zien, krijg ik veel verzoeken van fotografen. Ze willen me fotograferen. En zijn nieuwsgierig naar mijn mogelijkheden." Voor haar werk verhuisde ze naar Miami, Florida. "Vanaf dat moment krijg ik veel aanbiedingen van agencies voor campagnes. Het was een goede stap."





Vorig jaar verhuisde ze opnieuw. Nu naar Los Angeles, de modellenstad van de Verenigde Staten. Sinds ze het gezicht is geworden van de badmodecollectie van het Amerikaanse merk Eliya Cioccolato is ze fulltime model en groeit ook haar bankrekening met de nodige euro's. Op Instagram kan Kvitko (te vinden onder @anastasiya_kvitko) inmiddels terugvallen op 6,3 miljoen volgers. Op Facebook heeft ze 187.000 likes. Met het WK van volgend jaar in aankomst, zal dat aantal enkel verder gaan groeien.