'FC Barcelona haalt oude bekende terug naar Camp Nou'

Dat meldt The Sun. Volgens het Engelse medium heeft de buitenspeler de laatste tijd dusdanig veel indruk gemaakt dat de nieuwe trainer Ernesto Valverde hem wil terughalen naar Catalonië.

De bij FC Barcelona grootgebrachte Deulofeu brak in het eerste van de blaugranas nooit écht door. Na verhuurbeurten aan Sevilla en Everton werd hij in 2015 definitief verkocht aan The Toffees. Wel werd er dus een terugkoopclausule bedongen.