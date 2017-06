Is Salah de wereldtopper die Liverpool nodig heeft?

De ene criticaster heeft zijn mond amper gesloten, of de ander staat al klaar om het transferbeleid van Liverpool te kraken. De clubleiding werd deze week gelinkt aan Pierre-Emerick Aubameyang, maar de komst van Mohamed Salah is op dit moment aannemelijker. Is de 25-jarige Egyptenaar de versterking waar de fans van Liverpool op zitten te wachten?

Salah kan dusdanig sterke statistieken over het voorbije seizoen overleggen, dat vaststaat dat hij Liverpool van een kwaliteitsinjectie voorziet. De aanvaller maakte vijftien doelpunten in 31 competitiewedstrijden voor AS Roma. Ook leverde hij voor het gemak elf assists af. Aardige en vooral nuttige cijfers voor een buitenspeler.

Hardlopen bleek doodlopen

Liverpool zou veertig miljoen euro voor Salah willen neertellen. Dat kán de midden twintiger meer dan waard zijn. Maar in een eerder stadium in zijn carrière is de aanvaller niet geslaagd bij Chelsea. Hardlopen bleek doodlopen bij de Londenaren. Bij Liverpool kan hij alsnog bewijzen dat hij de mentaliteit van de Premier League aankan.

Trainer Jurgen Klopp beriep zich nu voor de aanvallende posities vooral op een poel waarvan Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Sadio Mané en Divock Origi deel uitmaakten. Clubicoon Jamie Carragher, tegenwoordig voetbalanalist, benadrukt vaak genoeg dat Liverpool meer in de breedte moet denken. In die zin is het ook niet raar dat Salah wordt gehaald als zomerversterking.

De druk op Mané, een van de beste spelers in het voorbije seizoen, wordt op deze manier verhoogd. En als Mané een keer geblesseerd is, staat er een waardige vervanger klaar.

Schaduwelftal

Salah en Mané zijn twee vergelijkbare spelers, dus Klopp kiest voor de zekerheid dat hij ook in zijn schaduwelftal een topspeler heeft staan. Dat is precies waar Carragher op doelde en het kan zomaar de manier zijn voor Liverpool om dit jaar weer een serieuze gooi naar de landstitel te doen.