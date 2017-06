'Voormalig Ajacied Van Rhijn staat voor vertrek bij Club Brugge'

Zijn nieuwe club is nog niet bekend, maar dat Ricardo van Rhijn vertrekt bij Club Brugge lijkt vast te staan. De voormalig Ajacied voelt zich niet op zijn plek in België en wil vertrekken.

Dat valt te lezen in Het Nieuwsblad. In de Belgische krant bevestigt sportief directeur Vincent Mannaert dat de Nederlander wil vertrekken. Club Brugge is bereid om mee te werken aan een overgang, zo vertelt de bestuurder.

Een nieuwe club is nog niet gevonden voor Van Rhijn, maar de geruchten gaan dat er interesse vanuit Portugal en Frankrijk is voor de achtvoudig international van Oranje.