'Rick Karsdorp zéér dicht bij overgang naar Italië'

Nadat Internazionale en SS Lazio eerder al interesse hadden in Rick Karsdorp, lijkt de Feyenoorder ditmaal dan toch écht heel dicht bij een overgang naar Italië. Alleen wordt AS Roma, en niet de eerder genoemde clubs, zijn nieuwe werkgever.

Dat weet Gianluca Di Marzio, van het Italiaanse Sky Sports althans. Volgens de journalist zijn de clubs er al bijna uit en gaat het slechts om een verschil tussen vraag en aanbod van drie miljoen euro. De transfersom zal om en nabij de vijftien miljoen euro liggen.

Daarmee lijkt Feyenoord wederom een speler uit het kampioenselftal kwijt te raken, nadat eerder Eljero Elia en Dirk Kuyt al hun afscheid aankondigden. Ook is het onduidelijk of Steven Berghuis terugkeert in Rotterdam.