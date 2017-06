Maak kennis met FC Utrecht-opponent FC Valletta

Land: Malta, Valletta

Stadion: 17.000 zitplaatsen, Ta' Qali Stadium

Prijzenkast: 22 keer landskampioen van Malta, 12 keer bekerwinnaar Malta

Voorzitter: Victor Sciriha

Trainer: Paul Zammi

Sterspeler: Maximiliano Velasco

Opgericht: 1904

De nummer vier uit de competitie van Malta kende een matig seizoen, met vooral een heel zwak einde. Door in de laatste vijf duels niet één keer te winnen (2x gelijk, 3 verlies) gaf het de titel en de hoogste plaatsen van de competitie compleet uit handen.

De ploeg staat onder leiding van Paul Zammit, die tussen 2004 en 2009 ook coach was op Malta. Een jaar later werd hij vervangen door Nederlander Ton Caanen. Ook Jordi Cruijff (assistent-trainer/speler) en Geert den Ouden (speler) waren later werkzaam op het eiland, bij Valletta. Ook landgenoten André Paus, Ted van leeuwen en André Krul kwamen voorbij.

Een van de huidige sterspelers is Maximiliano Velasco, een Argentijnse aanvaller die pas sindskort is aangesloten bij de club uit Malta. Maar in een half jaar kroonde hij zich wel al tot clubtopscorer met tien doelpunten. Verder wordt Shaun Dimech gezien als een groot talent uit Malta, maar voor de nog altijd pas vijftienjarige voetballer hoeft FC Utrecht weinig angst te hebben.

Het stadion waarin FC Utrecht ontvangen zal worden, mits FC Valletta er in slaagt om de volgende ronde te halen, is het nationale stadion van Malta (zie foto). Het heeft zeventienduizend zitplaatsen en PSV bracht er anderhalf seizoen geleden de winter door. Zeker dan is het goed vertoeven op Malta.

Het niveau dat de Domstedelingen mogen verwachtingen, is moeilijk in te schatten. De laatste jaren dat Valletta in Europa acteert, doen ze het niet bijzonder goed, maar ook niet enorm slecht. Zo werd vorig seizoen de allereerste ronde van van de Champions League overleefd (tegen B36 Tórshavn, 2-1 verlies uit, thuis 1-0 winst). In de ronde daarna werd er echter tweemaal met 2-1 verloren van Rode Ster Belgrado.

In 2014 was het Azerbeidzjaanse Qarabağ in de voorronde van de Champions League veel te sterk (0-1, 4-0), terwijl de formatie uit Malta in 2012 wederom werd uitgeschakeld in de voorronde van het miljardenbal door Rode Ster Belgrado. Maar ook destijds overleefden ze wél de eerste voorronde. FC Utrecht is dus gewaarschuwd: ook FC Valletta wil weleens de eerste ronde in Europa winnen. Gelukkig treffen ze de Domstelingen pas in ronde twee...



