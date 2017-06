Wat als Super Mario vertrekt bij OGC Nice?

Mario Balotelli wordt sinds zijn komst bij OGC Nice dusdanig opgehyped, dat het soms lijkt alsof hij de enige in de hele stad is die een bal meer dan drie keer hoog kan houden. Mocht Super Mario deze zomer alweer vertrekken, hoe groot is de schade dan voor Nice?

Trainer Lucien Favre loodste OGC Nice in zijn eerste seizoen direct naar de voorrondes van de Champions League. Een knappe prestatie, maar op de voorgrond stond vooral de man die altijd en overal de aandacht trekt. Mario Balotelli zei bij Nice zijn leven te willen beteren. Dat hem dat min of meer lukte, leverde hem een flinke dosis persoonlijke reclame op.

Zo groot was het aandeel van Balotelli over het hele seizoen genomen niet. De spits miste vijftien competitieduels van Nice. Dat hij in de 23 wedstrijden in de Ligue 1 vijftien keer doel trof, hielp hem desondanks aan een positief imago.

Collectief

Nice bouwde onder Favre in rap tempo aan een uitstekend collectief. Ook zonder Balotelli werden er voldoende punten gepakt. In dat geval stonden spelers als Mickael Le Bihan, die terugkeerde van maandenlang blessureleed, en Alassane Plea klaar om voor de goals te zorgen. Plea raakte tegen het einde van het seizoen langdurig geblesseerd, maar gold in Nice als een van de smaakmakers.

Nu Nice de Champions League ingaat, is alle Europese ervaring meer dan welkom. Balotelli is wat dat betreft een meer dan bruikbare kracht. De spits heeft het lef om er tegen Europese grootmachten vol op te klappen. Dat kan aanstekelijk werken. Aan de andere kant werd Nice dit seizoen veel te vroeg uitgeschakeld in de Europa League, ook met Balotelli in de gelederen.

Ervaring

Favre kan bij zijn jacht op Europees succes ook beroepen op de ervaring van onder meer Dante en Younes Belhanda. Met name Dante deed veel ervaring op bij clubs als Bayern München en VfL Wolfsburg. Belhanda kwam met Dynamo Kiev voornamelijk in de Europa League uit.

Mino Raiola heeft aangegeven dat hij Balotelli adviseert om een extra seizoen bij Nice te blijven. Het zou goed uit kunnen pakken, maar duidelijk is dat de spits zeker niet de enige is met een riante bijdrage aan het huidige succes. De club kan ook zonder de Italiaan.