Maak kennis met FC Utrecht-opponent SS Folgore

Land: San Marino, Serravalle

Stadion: 6664 zitplaatsen, San Marino Stadium (in Europa)

Prijzenkast: 4 keer landskampioen van San Marino, 1 keer bekerwinnaar Malta

Voorzitter: Francesco Maria Prosperini

Trainer: Nicola Berardi

Sterspelers: Michael Angelini, Francesco Quintavalla en Michael Traini

Opgericht: 1972

Van de twee mogelijke tegenstanders lijkt SS Folgore uit San Marino het zwakste. De ploeg die derde werd in poule B in San Marino en via de play-offs uiteindelijk de voorronde van de Europa League afdwong, lijkt niet echt een formatie voor wie FC Utrecht heeft te vrezen.

Met Michael Angelini beschikken ze weliswaar over een ervaren goaltjesdief, maar dat is niet een spits die het in veel andere landen ook waarmaakte. Vorig seizoen pakte de aanvaller in de voorronde van de Europa League bovendien in beide duels een gele kaart. Hij viel meer op die wijze op dan door zijn treffers in Europa. De centrale verdediger Francesco Quintavalla is vermoedelijk nog de bekendste naan. De routinier speelde ooit één duel in de Serie A, maar kwam verder veelal in de lagere divisies van Italië uit.

Een paar keer eerder speelde SS Folgore in Europa. Het avontuur in 2000 toen ze FC Basel in de voorronde van de Europa League troffen is een voorbeeld. Het eerste duel werd met 1-5 verloren, het tweede duel met 0-7. Ook de laatste drie jaar was het telkens na de eerste ronde exit. Achtereenvolgend FK Budućnost Podgorica (2-1, 3-0), FC Pyunik (2-1, 2-1) en AEK Larnaca (3-0, 3-1) waren allemaal tweemaal te sterk voor de ploeg uit Serravalle, de grootste gemeente van San Marino.



Het stadion van San Marino tijdens een training van het Nederlands elftal.

De laatste twee doelpunten in Europees verband namens de club kwamen van de voet van Michael Traini. Hij zit nog altijd bij de selectie, dus mocht SS Folgore de volgende ronde bereiken, moet FC Utrecht hem in elk geval scherp in de gaten houden.

Het stadion waarin SS Folgorde normaliter speelt, is amper een voetbalstadion te noemen. Het sportpark biedt plaats aan ongeveer vijfhonderd mensen. Gelukkig voor FC Utrecht werkt de club uit San Marino de Europese duels af in het nationale, Olympisch stadion van het land. Hoewel er een kleine zevenduizend plekken zijn, zitten er bij voorrondes vaak een kleine achthonderd supporters. De Domstelingen moeten, als ze inderdaad naar San Marino moeten afreizen, vooral een voorbeeld nemen aan Duitsland: Die Mannschaft won ooit in dat stadion met 13-0 (!).



Het Europese avontuur van twee seizoen geleden.