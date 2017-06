Hoe Everton en AS Roma de talenten van Volendam vonden

In een tweet beschouwt FC Volendam het feit dat Nathangelo Markelo naar Everton verkast als een groot compliment voor de jeugdopleiding. Het is de tweede keer in korte tijd dat een talent van de Noord-Hollanders een subtopper in het Europese voetbal vindt.

Opvallend transfernieuws uit Volendam. Everton strikt de achttienjarige Markelo, terwijl AS Roma aan de haal gaat met de zestienjarige Vicente Besuijen. Vaak komt het niet voor dat een club uit de Jupiler League twee talenten aan de Europese subtop verslijt. Roma werd in het voorbije seizoen nota bene tweede in de Italiaanse Serie A.

Wie zijn deze twee jongens, die blijkbaar goed kunnen voetballen maar nooit op waarde werden geschat door Nederlandse topclubs? Waar Markelo zijn hele jeugdopleiding bij Volendam heeft beleefd, behoorde Besuijen tot de pupillen bij Ajax. De rechtsbuiten werd er vijf jaar geleden opgehaald door de Volendammers.

Besuijen speelt zijn wedstrijden normaal gesproken in Volendam onder 17. Hij kan ook als centrumspits uit de voeten, maar geeft de voorkeur aan een positie op de flank. Dit seizoen kreeg de jongeling steeds meer kansen in Volendam onder 19. Op 9 februari 2017 maakte Besuijen zijn debuut voor Oranje onder 16. Hij heeft Colombiaans bloed, maar geeft vooralsnog de voorkeur aan het Nederlands elftal.

Nathangelo Markelo vertrekt naar @Everton Jammer voor ons, maar een compliment voor onze uitstekende jeugdopleiding! https://t.co/lGiPgEOxWZ — FC Volendam (@fcvolendam) 19 juni 2017

Markelo is nu achttien jaar en zou komend seizoen aan de hoofdmacht van Volendam worden toegevoegd. Ondertussen hield Everton de centrale verdediger scherp in de gaten. De Toffees sloegen toe na het einde van het seizoen van Markelo bij Volendam onder 19. De jongeling kwam ook steeds vaker in actie voor Jong Volendam.

Volendam legde Markelo, international van Oranje onder 18, eind vorig jaar voor drie jaar vast. De jongeling wordt voor komend seizoen aan de selectie van Everton onder 18 toegevoegd. Daar mag hij gaan werken aan een toekomst in de Engelse Premier League. Hij komt er onder meer zomeraankoop Davy Klaassen en trainers Ronald en Erwin Koeman tegen.