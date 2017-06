KB88, de nieuwe 'Asian Betting Partner' van Ajax

Een kleine zoektocht op internet leert hoe omstreden de sponsordeals zijn die gokbedrijven sluiten met clubs uit Europa . De gokmarkt krijgt een steeds groter aandeel in de voetballerij. KB88 mengt zich nu als ambassadeur van Ajax in de Nederlandse wateren.

Al jaren weten Aziatische bedrijven die iets met gokken te maken hebben de weg te vinden naar Engeland. Neem KB88, dat afgelopen seizoen shirtsponsor was van West Bromwich Albion. Nu is ook de samenwerking met Ajax een feit.

De Chinezen gaan Ajax een paar honderd duizend euro per jaar betalen voor de sponsordeal. Voor Ajax prima, want de Aziatische markt wordt er ook nog eens mee vergroot. De Amsterdammers hebben ook al samenwerkingen met CST en Huawei.

Nielsen Sports publiceerde in 2016 een stuk over de invloed van opvallende sportieve prestaties in de gokwereld. Door het bizarre kampioenschap van Leicester City maakten de bedrijven veel winst op mensen die blind voor clubs als Chelsea, Manchester City en Manchester United gingen.

In dat seizoen waren er al zeven Premier League-clubs met gokbedrijven als shirtsponsors. Clubs als Liverpool en Chelsea raakten het ook eens over sponsordeals met Aziatische gokbedrijven. Zo mag er één ding duidelijk zijn: ook de financiële invloed van hen wordt steeds groter.