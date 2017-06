Muziek van voetballers: wisselend succes

Aanstaande vrijdag zullen Memphis Depay(Olympique Lyon) en Quincy Promes(Spartak Moskou) een heus rapnummer presenteren. Depay bood alvast een voorproefje op Instagram. Wij willen absoluut geen vellen verkopen voordat de beer geschoten is, maar het regeltje De media willen me in de Sloot alsof ik Joran heet belooft weinig goed. ELF vond in het archief nog wat voorbeelden van voetbalpersoonlijkheden die hun muzikale capaciteiten ietwat overschatten. Soms gaat het trouwens wel goed.

Barry Hughes

Van Deventer wordt niet altijd verondersteld dat er carnaval in schuilt, maar de gewezen Hanzestad kent het feest wel degelijk. Misschien heeft de Welshe trainer het virus daar wel opgelopen, want in zijn tijd bij Sparta liet hij zich toch verleiden tot een carnavalshitje. Veel vinden wij er niet van, maar hij sprak er wel een doelgroep mee aan: niet veel later werd Hughes benoemd als nieuwe trainer van MVV, in carnavalshotspot Maastricht.

John Aldridge & Steve McMahon

Liverpool, zowel de stad als de club, zit ruim in de succesvolle muziek. Waarom John Aldridge en Steve McMahon het tegen het eind van de Eighties dan toch noodzakelijk achtten om de wereld te vermoeien met een vermoeiend allegaartje van zang, dans en achtergrondtekst. Ook topvoetballers weten niet altijd te scoren.

Johan Cruijff

Voetballer, analyticus, trainer, manager, adviseur, schrijver, taalvirtuoos, vader, weldoener, volksheld van twee verschillende volkeren. School er een nieuwe Chris Martin in Cruijff? Bepaald niet, maar zijn Oei oei oei, dat was me weer een loei was best het luisteren waard. Over de doden niets dan goed: het was gewoon best een leuk plaatje. Simpel.

Ruud Gullit

Er zijn weinig mensen met het zelfvertrouwen van Ruud Gullit. Bij gevolg zal het nauwelijks voorkomen dat de Zwarte Tulp ergens echt een modderfiguur slaat. Het nummer South Africa van Revelation Time werd met de Amsterdamse ex-voetballer in een gastrol een bescheiden hit in Nederland. Zeker op warme dagen als deze is het geen slecht idee om het nummertje nog een keer aan te slingeren.

Ajax 2003-2004

Ajax had in 2004 het landskampioenschap gewonnen en als eerbetoontje werd een leuk filmpje met hoogtepunten in elkaar gedraaid op de klanken van wijlen Ramses Shaffy. Helemaal aan het eind mogen de Ajacieden zelf ook even de tekst inzingen. Het is leuk en aardig om Zlatan Ibrahimovic en Steven Pienaar te zien worstelen met de tekst, het is grappig om Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart te zien als jochies, maar de reden om dit terug te kijken is de uithaal van Tomas Galasek.

B-junioren PSV

Markant is het wel. Je hoort mengelingen van Brabants, maar ook Belgische en Rotterdamse tongvallen komen voorbij bij een groepsrap van de B-jeugd van PSV. Ook de teksten fluctueren vrij snel: de ene regel handelt nog over tegenstanders huilend naar huis sturen, om twee oogwenken later over te gaan op vermoeiende voetballersclichés. Het is het nadeel van 2017: overal zijn camera's bij. PSV had deze kinderen tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen door dit niet op het clubkanaal te vertonen.