Waarom heeft Roda JC nog altijd geen trainer?

Bij Roda JC is allang bekend dat de club behoefte heeft aan een trainer, maar nadat Ajax Marcel Keizer aanstelde is van alle Eredivisieclubs alleen die uit Kerkrade nog niet voorzien van een oefenmeester. Waarom duurt het zo lang, en wie zijn de kandidaten?

Anastasiou naar Kortrijk

Op 24 april werd al bekendgemaakt dat Yannis Anastasiou na één seizoen in het Parkstad Limburg Stadion zijn vleugels zou gaan uitslaan. De Griek werd aangekondigd als trainer van het Belgische KV Kortrijk, maar zou het seizoen nog wel afmaken. Hij kon Roda niet voor de play-offs behoeden, zeker niet te midden van het tumult dat ontstond toen bleek dat de beoogde nieuwe eigenaar Aleksei Korotaev al maanden achter slot en grendel zat in Dubai.

In die play-offs wist Roda zich op goed geluk nog te ontdoen van Helmond Sport, maar voorafgaand aan het tweeluik met MVV bedacht dat clubleiding nog een list: Anastasiou moest weg en werd vervangen door een heel bataljon interim-trainers, aangestuurd door Huub Stevens, die dan niet op de bank plaatsnam. Hoe het werkte doet er niet toe: Roda won nipt van MVV en speelt nog Eredivisie. Dat was op 28 mei.

Iedereen is weg

Uiteraard zal de clubleiding op die warme zondagavond een goed Limburgs biertje op de goede afloop hebben gedronken, maar van vakantie was natuurlijk geen sprake. Zonder verdere inbreng van Korotaev werd de begroting ineens anders. Ook was technisch directeur Ton Caanen de deur gewezen, en een trainer voor volgend seizoen was ook nog gezocht. Bovenin vertrokken nog wat leden van de rvc.

Als technisch directeur werd Harm van Veldhoven aangesteld, dat leek een goede zet. Hij probeerde Peter Maes uit België mee te nemen, maar Maes bedankte voor het genoegen omdat hij op een ander avontuur hoopt. Volgens Limburgse regionale media zijn er nu nog twee kandidaten 'uit het Nederlands taalgebied' waarmee gesproken wordt. Dat verwijst alvast het, wellicht wat lollig bedoelde, idee dat Nicolas Anelka wel even zijn vriend Thierry Henry voor die post zou polsen naar het rijk der fabelen.

Wie is er nog over?

'Het Nederlandse taalgebied' impliceert dat ook een optie met een Nederlandstalige Belg verkend wordt. Maes heeft bedankt voor de eer. Een logische kandidaat zou Bob Peeters zijn. De Belgische spits speelde in het verleden bij Roda en heeft zijn salaris onder alle omstandigheden al dubbel en dwars verdiend: hij werd in 1997 voor niets uit de kampioensploeg van Lierse SK weggehaald en Vitesse betaalde drie jaar en één bekerzege verder dik zes miljoen euro voor hem.

Zou het een goede trainer zijn? Hij heeft wisselend succes gehad. Beschikbaar is hij in ieder geval, als de club hem wil zal er geen vertrek moeten worden geregeld dat nog meer tijd kost. De vraag is of Harm van Veldhoven het ziet zitten om de man aan te stellen die hem verving in 2015: Peeters wist als opvolger KVC Westerlo in de Eerste Klasse te houden. Het zou zo kunnen dat Peeters op het lijstje staat.

Wat betreft Nederlandse trainers is de spoeling minder dun. Vooruit, Frank de Boer en Martin Jol zullen geen trek hebben, maar ze zouden wel Limburger Jos Luhukay kunnen polsen. Met ervaring in Duitsland zou hij wellicht een prima optie zijn. Ook Foeke Booy zit al een tijd zonder club en zou er misschien wel oren naar hebben. Ook Ernie Brandts is een naam die logisch klinkt: de Zeeuw kent zijn club nog als speler en leverde met zijn clubs vaak goede prestaties. Ook zijn komst zou niet teveel haken en ogen hebben. De voorbereiding begint al binnen enkele weken: zaak is dat de club dan een trainer heeft.