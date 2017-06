Dit vindt een FM-scout van Hirving Lozano

Wie is PSV-aankoop Hirving Lozano? ELF Voetbal zocht contact met de Braziliaanse journalist Paulo Freitas en vroeg hoe er in Latijns-Amerika naar het talent gekeken wordt.

Freitas is binnen Brazilië hoofdonderzoeker voor het computerspel Football Manager en was in het verleden werkzaam voor onder andere Sky Sports. Als fervent volger van het Latijns-Amerikaanse voetbal kent hij Lozano al een tijdje. Wie is de 21-jarige buitenspeler, voor wie PSV diep in de buidel heeft getast?

Wat zijn de kwaliteiten en zwaktes van Hirving Lozano?

"Hij is een hele technische en snelle speler. Daar staat tegenover dat zijn passing niet echt goed is en dat hij een beetje agressief kan zijn. Hij pakt veel te vaak gele kaarten. Zijn afmaken is niet slecht, maar moet wel verbeteren."

Iedereen kent Lozano als een van grootste talenten van Mexico. Maar hoe staat hij erop in de rest van Latijns-Amerika?

"Hij staat vrij hoog aangeschreven, maar niet zo hoog als een veelbelovende speler uit Argentinië of Brazilië. Dat heeft niet alleen met talent te maken, spelers uit die landen worden gewoon wat eerder gehyped. Desondanks was zijn transfer naar PSV een enorme verrassing. Niemand dacht dat Lozano naar pak 'm beet FC Barcelona zou gaan, maar een goede middenmoter of subtopper in Spanje lag toch meer voor de hand. Hij werd, zoals jullie weten, zelfs aan Manchester City gelinkt."

Pachuca staat bekend als een team dat op de counter speelt. PSV speelt in de Eredivisie vaak op de helft van de tegenpartij. Zal Lozano moeten wennen?

"Nee, ik denk niet dat dat een probleem wordt. Hij kan ook in een aanvallender team spelen, want dan komt zijn techniek wat meer tot uiting."

Tot slot: op Football Manager staat Lozano bekend als een must-get, omdat zijn potentie in het spel enorm is. Bent u het eens met uw Mexicaanse collega?

"Zijn potentie in het spel is prima, want het betekent dat het een goede speler kan worden. Dat klopt ook. Maar Lozano gaat niet een van de beste spelers van de wereld worden, hoor. Daar geloof ik niks van."