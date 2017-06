International Gaari: "We zijn een grote familie."

Waar in Nederland de komkommermaanden zijn aangetreden, staat er voor Curaçao een immens belangrijk toernooi voor de deur: de Gold Cup. Kozakken Boys levert twee spelers af aan bondscoach Remko Bicentini. In een tweeluik spreken we eerst met verdediger annex middenvelder Jurien Gaari.

“ Het zou zomaar kunnen dat André Hazes door de speakers klinkt”

Ogenschijnlijk uit het niets was hij aanwezig bij de wedstrijd tussen Kozakken Boys en Barendrecht: Remko Bicentini, bondscoach van Curaçao. Bicentini bekeek collega Quentin Jakoba, maar kwam vooral voor Jurien Gaari. "Ik was al in de kleedkamer toen ploeggenoot Raily Ignacio naar me toe kwam en zei dat de bondscoach op mij stond te wachten. Die vertelde me dat er iemand geblesseerd was en dat hij mij wilde selecteren voor de interlandperiode. Bicentini is een hele aardige man, die onwijs duidelijk is in zijn communicatie. Bovendien heeft hij hier de opleiding gevolgd en is hij tactisch prima onderlegd", vertelt Gaari ELF Voetbal.

Gaari speelde inmiddels drie interlands voor Curaçao. Hij maakte deel uit van de selectie die zich voor het eerst in de historie wist te plaatsen voor een eindtoernooi. De Gold Cup is het volgende hoofdstuk in de nog prille Curaçaose voetbalgeschiedenis. Hoewel Gaari er niet zeker van was of hij mee mocht, heeft de bondscoach hem beloond met een plekje in de selectie voor het toernooi om de Gold Cup, dat 7 juli in de Verenigde Staten van start gaat. "De trainer heeft aangegeven dat iedereen moet zorgen dat hij fit is en wedstrijdritme heeft. De interlands tot nu toe gingen best goed. De eerste wedstrijd speelde ik als middenvelder. Mijn taken waren simpel: ballen veroveren en inleveren. Ik hoefde gelukkig geen gekke dingen te doen."



In duel met Ruben de Jager van Jong FC Twente

Hazes

Hoewel hij pas net nieuw is in de selectie voelt hij zich al meer dan thuis in de voetbalfamilie. Wie één keer voor Curaçao uitkomt zal ook niet snel verdwijnen uit die familie. "We kregen veel positieve reacties nadat we ons plaatsten. Onder andere Patrick Kluivert stuurde in de groepsapp een berichtje. Hij vertelde ons dat we een mooie prestatie hadden geleverd en we trots op onszelf konden zijn. We zijn serieus met voetbal bezig, maar het is ook enorm gezellig in het team. Het is alleen zeker niet zo dat we daar zijn om vakantie te vieren."

De spelersbus staat symbool voor die gezelligheid. "De bus is met open dak en er zitten goede speakers ingebouwd. Als we naar de training rijden wordt er muziek opgezet en gaan we met ze allen dansen. Ook onze fysio's, die geen Antilliaanse achtergrond hebben, doen dan mee. We zetten verschillende muziekstijlen op. Antilliaans genre of hiphop, bijvoorbeeld. Maar het kan ook zomaar voorkomen dat André Hazes door de speakers klinkt. Waarom niet?"

Hitte

Honkbal is de grootste sport op het eiland, maar voetbal zit ook in de lift nu Curaçao mee mag doen aan de Gold Cup. "Het stadion zit bijna altijd vol als het nationale team moet spelen. Ik weet niet exact hoeveel mensen er in kunnen, maar meer dan bij Kozakken Boys in ieder geval. Het stadion is natuurlijk anders dan in Nederland, maar het ziet er prima uit. Het is wel open waardoor het extra lastig is als het hard waait. Ik heb nog geen dingen meegemaakt die ongewoon voor me zijn. Ook in Puerto Rico zag alles er erg modern uit."

Wat wel enigszins anders is dan in Nederland zijn uiteraard de omstandigheden. De hitte is van grote invloed op het spel. "Je hebt het gevoel dat je sneller moe wordt. Het veld is ook bloedheet. Om de tien minuten kunnen we onze voeten dopen in koud water. We bereiden ons niet specifiek voor op de omstandigheden. We moeten gewoon extra veel drinken en af en toe iets langer rust houden tussen de oefeningen door."

Groepsfase

De spelers van Curaçao bereiden zich nu gericht voor op het eindtoernooi dat in juli in de Verenigde Staten wordt gehouden. "We zitten in een groep met Mexico, El Salvador en Jamaica. Ik hoop dat we de groepsfase doorkomen, dat zou voor een eerste keer een mooie prestatie zijn. Tegen El Salvador hebben we onlangs nog gespeeld. Dat is een goede ploeg, die alles voetballend probeert op te lossen. We speelden gelijk tegen ze. In die wedstrijd hebben we goed kunnen zien wat hun sterktes en zwaktes zijn. Aan de hand daarvan kunnen we een plan van aanpak maken."

Nu de 23-jarige Gaari international is, is de kans ook groter dat hij in beeld komt bij een proforganisatie. Dat is dan ook zijn grote doel. "Ik heb nog niets gehoord van eventuele interesse. De Gold Cup is een mooie gelegenheid om me te laten zien, voor iedereen eigenlijk. Het niveauverschil is er wel. Bij Curaçao zitten allemaal profs die een paar stappen vooruitdenken. Zelf ben ik altijd kritisch. Ik ben niet iemand die gauw tevreden is. Mijn eindpass, positie kiezen en coaching kunnen nog een stuk beter. Een stap naar de profs is altijd in mijn achterhoofd gebleven. Ik wil het betaalde voetbal halen."