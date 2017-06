Winnaar play-offs EL meestal niet verder dan tweede voorronde

FC Utrecht is in de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan Valletta FC uit Malta of SS Folgore uit San Marino. Op het oog geen teams waar de club uit de Domstad van wakker hoeft te liggen. Toch hebben Nederlandse teams die zich plaatsten via de play-offs allesbehalve een goed track-record in Europa. Een overzicht.

De intense vreugde spatte ervan af. FC Utrecht had het onmogelijke gepresteerd door een 3-0 achterstand uit de eerste wedstrijd tegen AZ weg te poetsen. De fans stormden massaal het veld op. Scheidend spits, Sébastien Haller, werd op de schouders genomen, keeper David Jensen werd hartstochtelijk bedankt en zo waren de spelers stuk voor stuk helden: Europa was bereikt. Met een eerste horde van nog geen halve meter, is Utrecht dichtbij een aantal mooie Europese potjes. Toch wijst het verleden uit dat te vroeg juichen niet op zijn plaats is. Hoe verging het de vijf voorgaande play-off triomfators?

2012/13 ADO Den Haag

Voor elke ADO-fan zal het een eitje zijn de uitblinkers van de selectie van het seizoen 2011/12 op te lepelen. Dmitry Bulykin, Frantisek Kubik en Lex Immers zijn zo wat namen. Op een ongekende wijze plaatste het team van John van den Brom zich uiteindelijk voor de Europa League. Een jaar later was het basiselftal flink van gedaante veranderd. Een goed resultaat zat er dan ook niet in. Tegen het Litouwse Tauras kon ADO, onder meer door een doelpunt van Jens Toornstra, nog wel winnen. Maar een ronde later was Omonia Nicosia een te grote sta in de weg. De Hofstad-club redde wel de eer, want thuis werd er nipt gewonnen.

2013/14 FC Utrecht

Het schrikbeeld voor FC Utrecht zit nog diep in het brein geworteld. Nadat FC Utrecht zich via de play-offs wist te plaatsen voor de Europa League, lag de club er alweer uit voordat de modale voetballiefhebber er erg in had. FC Utrecht bleek niet opgewassen tegen het Luxemburgse Differdange 03. 2-1 ten onder uit, en 3-3 thuis in de eigen Galgenwaard zorgden voor een van de grootste Utrechtse decepties van het afgelopen decennium.

2014/15 FC Groningen

Net als voor FC Utrecht eindigde het Europese avontuur van FC Groningen al in de tweede voorronde, tegen Aberdeen. De verworven uitgangspositie na de 0-0 in Schotland leek goed, maar in eigen huis zorgde Adam Rooney, de broer van, er voor dat Groningen niet verder bekerde.

2014/15 Vitesse

Peter Bosz verraste afgelopen seizoen vriend en vijand door met Ajax door te stoten naar de finale van de Europa League. Daarbij werden niet misselijke tegenstanders uitgeschakeld, bijvoorbeeld Schalke 04 en Olympique Lyon. In het seizoen 2015/16 kon de trainer echter niet verrassen met Vitesse. In de tweede voorronde gingen de Arnhemmers kansloos onderuit tegen Southampton. Grote mannen bij Southampton toen: Graziano Pelle en Sadio Mané. Beiden waren goed voor twee treffers in het tweeluik.

2015/16 Heracles Almelo

Het waren 180 prachtige minuten voor Heracles Almelo. De missie van voorzitter Jan Smit was volbracht. Hij stuurde de Tukkers behendig van de Eerste Divisie naar de Europa League. Een succes werd dat desondanks niet, want het vrij onbekende Portugese Arouca toonde zich de betere. Niet door spectaculair te winnen, maar door op basis van een uitdoelpunt verder te bekeren. De treffer van Paul Gladon werd in Almelo in de blessuretijd tenietgedaan. In de return bleek dat genoeg, want op het Iberisch Schiereiland werd er niet meer gescoord.