'Bellerin moet Barcelona komen versterken'

Barcelona en Arsenal zouden weer op het punt staan om een deal te sluiten. Héctor Bellerin moet de matig bezette rechtsbackpositie gaan bekleden. Volgens The Daily Mirror hebben de Catalanen Arsenal een geldbedrag en Rafinha in het vooruitzicht gesteld. Of de Londonaren daarmee akkoord gaan is nog zeer de vraag, want Arsenal wil de Spanjaard absoluut niet kwijt.