Transfer naar Italië blijkt vaak succesvolle stap

Rick Karsdorp staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Roma. De rechtsback van Feyenoord lijkt in de Italiaanse hoofdstad een vijfjarig contract te ondertekenen, wanneer de clubs eruit zijn gekomen. Als hij hetzelfde kan presteren als zijn voornaamste voorgangers, wordt zijn verblijf in Italië een succes.

ELF Voetbal dook de archieven van transfermarkt.de in en zocht uit hoe goed de band is tussen de Eredivisie en de Serie A eigenlijk is. Alle grote transfers in de geschiedenis (de grens is gesteld op minimaal zes miljoen euro) zijn in een lijstje gezet en voorzien van een rapportcijfer. Het uiteindelijke rapport heeft natuurlijk een subjectief randje, maar dat randje is vrij dun. Niemand kan beweren dat Dries Mertens geflopt is bij Napoli of dat Sunday Olisehs verblijf bij Juventus een absoluut succes was.

De lijst wordt aangevoerd door Arkadiusz Milik. De Poolse spits verruilde vorige zomer voor 32 miljoen euro Ajax voor Napoli, maar kampte in zijn debuutseizoen met veel blessures. Omdat hij zijn periode aan de Italiaanse kust sterk begon, krijgt hij toch een zes. Het hoogste rapportcijfer is voor Ruud Gullit. AC Milan betaalde in 1987 het destijds enorme bedrag van 16,5 miljoen gulden (omgerekend zo'n 6,75 miljoen euro) voor hem aan PSV. Hij maakte het in San Siro helemaal waar en werd er zelfs verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

Speler Eredivisieclub Serie A-club Bedrag in euro's Jaartal Rapportcijfer Arkadiusz Milik Ajax Napoli 32 000 000 2016 6 Cristian Chivu Ajax AS Roma 18 000 000 2003 7 Kevin Strootman PSV AS Roma 17 500 000 2013 7,5 Zlatan Ibrahimovic Ajax Juventus 16 000 000 2004 8,5 Andy van der Meyde Ajax Internazionale 12 000 000 2003 4,5 Sunday Oliseh Ajax Juventus 10 000 000 1999 3 Dennis Bergkamp Ajax Internazionale 9 770 000 1993 4,5 Dries Mertens PSV Napoli 9 480 000 2013 8,5 Julio Cruz Feyenoord Bologna 8 200 000 2000 6,5 Maarten Stekelenburg Ajax AS Roma 7 330 000 2011 5 Stefan de Vrij Feyenoord Lazio Roma 7 000 000 2014 7,5 Ruud Gullit PSV AC Milan 6 750 000 1987 10 Gemiddeld cijfer: 6,54

Het rijtje met Italië-gangers bevat tops en flops, maar de duursten onder hen hebben het over algemeen prima gedaan. Als Karsdorp hun voorbeeld volgt, komt hij uit op een dikke voldoende.