Davy Klaassen in tien foto's: een echte Ajacied

De grootste transfer in de Eredivisie tot nu toe deze transferperiode is zonder twijfel die van Davy Klaassen naar Everton. De Ajacied spiegelde zich aan de loopbaanopbouw van Georginio Wijnaldum en vertrok op het moment dat hij de absolute leider van Ajax was. Een overzicht van zijn carrière bij de Amsterdammers aan de hand van tien foto's.

De Europese expeditie van Ajax afgelopen jaar deed oude tijden herleven voor de fans, ook voor de vader van Davy Klaassen. Gert-Jan Klaassen is dan ook een echte Ajacied, zoals bijna heel de familie. Op Aron, het broertje van Davy, na. Die is voor Feyenoord. De verklaring daarover van vader luidde als volgt: "Hij heeft klem gezeten bij de geboorte."

Dat Davy, gezegend met voetbaltalent, bij Ajax aan de slag zou gaan was dus niet eens een keuze. Het was immers Ajax dat de klok sloeg. In 2004 maakte hij de overstap van HSV Wasmeer naar de jeugdopleiding van zijn favoriete club. Die doorloopt hij zonder noemenswaardige problemen. Klaassen is een van de uitblinkers van de hoogaangeschreven '93-lichting van de recordkampioen. Vervolgens maakt hij de stap naar het eerste, waar hij drie keer kampioen wordt. Tien karakteristieke beelden van zijn loopbaan bij de club van z'n dromen.



Als trainer van de A1 is Frank de Boer al gecharmeerd van Davy Klaassen, dus als de oud-verdediger coach wordt van het eerste, laat het debuut van Klaassen niet lang op zich wachten. In de Champions League nog wel. Tegen Olympique Lyon vervangt hij Lorenzo Ebecilio vijf minuten voor tijd.



Vijf dagen later maakt Klaassen ook voor het eerst zijn opwachting in de Eredivisie. Met succes, want hij maakt de 0-3 tegen NEC. Daarmee schaart hij zich in een rijtje van grootheden, onder anderen Marco van Basten, Johan Cruijff en Patrick Kluivert scoorden bij hun eerste wedstrijd.



Het jaar nadien gaat vrijwel helemaal aan Klaassens neus voorbij. Liesklachten zorgen er mede voor dat de middenvelder zijn eerste Europese goal pas begin 2014 maakt. Baten deed het niet, want het betrof de eretreffer tegen Red Bull Salzburg.



Maar Klaassen komt sterker terug, want in het seizoen 2013/14 kroont hij zich tot talent van het jaar. Met tien doelpunten draagt hij een aanzienlijk steentje bij aan het kampioenschap. In 2016 wint Klaassen ook nog de Gouden Schoen, als beste speler van de Eredivisie.



Met zijn van passie en hartstocht doordrenkte spel verovert hij de harten van de fans in rap tempo. Klaassen staat de laatste jaren symbool voor Ajax.



Klaassen toont zich als aanvoerder de normale jongen waarmee in contact te komen is als fan zijnde. Hij weet immers wat het is om op de tribune te staan in de ArenA. Soms neemt hij als speler zelfs plaats tussen de fans op de tribune, zoals hier in de bekerwedstrijd met Willem II.



De laatste twee jaar presteert Klaassen naar behoren met respectievelijk dertien en veertien doelpunten, maar het kampioenschap blijkt tot twee keer toe een brug te ver. Als absoluut dieptepunt het dramatische gelijkspel op de Vijverberg tegen De Graafschap, een wond die nooit helemaal zal helen.



De deceptie in Doetinchem blijkt het einde van Frank de Boer bij Ajax. Peter Bosz volgt hem op en die maakt van Ajax een geoliede machine. In Europa maken de jonge Ajacieden indruk met hun spel. Dusdanig dat er sinds 1996 weer een Europese finale gehaald wordt.



Ook dit eindigt echter in een bittere teleurstelling, want de finale in Stockholm tegen Manchester United is een anticlimax. Omdat Ajax niet kan en United niet wil ontvouwt de finale zich tot een niet aan te gluren schouwspel. Ook Klaassen kan daar niets aan veranderen. Het wordt een zakelijke 0-2 in het voordeel van The Red Devils.