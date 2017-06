Waarom Riechedly Bazoer weer reden heeft tot lachen

“ Ik hoop ook ooit op het niveau van Robben en Sneijder te komen.”

"Kom ik wel op de cover van jullie blad?", vraagt Riechedly Bazoer met een brede glimlach op zijn gezicht. Hij zit op een groene leren stoel in een ruimte vol voetbalschoenen van de spelers en technische staf van VfL Wolfsburg. Alleen de schoenen onder het naambordje van trainer Andries Jonker zijn niet groen, geel, rood, blauw of oranje. Hij heeft vier paar zwarte schoenen. "Hoe lang moet ik hier nog zitten? Die zweetlucht uit al die schoenen is niet normaal joh, haha", zegt Bazoer.



DUITSE LES

Hij voelt zich op deze middag in het VfL Center in Wolfsburg net een fotomodel, vertelt Bazoer, die net ook al een fotoshoot met zijn sponsor Nike bij de Volkswagen-Arena heeft gehad. "Ik ben weer in the picture..." Een knipoog. Een paar uur eerder werd bekend dat hij de Bundesliga Rookie des Monats van maart is geworden. Het was een verkiezing uitgeschreven door de website van de Bundesliga, waarbij Bazoer met 48 procent van de stemmen Dayot Upamecano (RB Leipzig, veertig procent) en Jean-Philippe Gbamin (1. FSV Mainz, twaalf procent) achter zich liet. Bazoer is trots op de uitverkiezing. Dat zegt hij voor de camera van VfL Wolfsburg TV.



Bazoer beantwoordt de vragen van de verslaggever in het Engels, op een woord na: Samstag. Hij is nog druk bezig om Duits te leren, vertelt Bazoer in het Nederlands, als we even later bij hem aanschuiven. "Ik heb nooit Duits gehad op school, dus ik moest echt vanaf nul beginnen toen ik hier kwam. Nu ken ik inmiddels al een paar woorden. Het is soms nog wel lastig om te verstaan. Zeker als ze snel praten. Ik heb nu twee keer per week les, dus hopelijk kan ik me binnenkort ook in het Duits goed verstaanbaar maken. En alles begrijpen. Wel zo handig toch?"







Het is qua taalbarrière vast voordelig dat je nu met Andries Jonker een Nederlandse trainer hebt?

"Zeker, de teambesprekingen gaan in het Duits. Soms snap ik niet alles, maar dan legt hij later in het Nederlands aan mij uit wat hij bedoelt. En anders kan ik het altijd nog aan Jeffrey Bruma of onze keeper Koen Casteels vragen. Koen komt uit België. Ik heb dus altijd twee tolken achter de hand. Het is wel een voordeel dat hier meer Nederlanders zijn. Ton Lokhoff is er ook nog. Hij werkt nu in de jeugdopleiding. Zij hebben mij wel een beetje wegwijs gemaakt binnen de club. Ik ben zo vrij snel gesetteld."



Toch duurde het even voordat je een basisspeler werd. Dat gebeurde pas sinds Jonker trainer is.

"Als nieuwe aankoop wil je het liefst zo snel mogelijk spelen en jezelf laten zien. Maar de trainer (Valérien Ismaël, red.) wilde het team even laten staan omdat het rond de winterstop de goede kant opging. Ton Lokhoff was toen nog een van de assistent-trainers. Hij zei dat ze mij rustig wilden brengen. Ook omdat ik in het afgelopen half jaar niet veel heb gespeeld bij Ajax. Ik kreeg wat tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving en speelwijze. Dat snapte ik ook wel. Vervolgens vielen de resultaten weer tegen en werd de trainer ontslagen. Toen kwam Andries Jonker. Sindsdien speel ik alles. Ik merk nu dat ik veel sterker ben dan toen ik hier kwam, al had ik rond de kerst doorgetraind met een personal trainer. Het ontbrak mij alleen aan wedstrijdritme door mijn situatie bij Ajax."



PETER BOSZ

Die situatie bij Ajax was vrij uitzichtloos. Bazoer begon dit seizoen in de basis in Amsterdam. Hij deed mee in de Champions League-duels met FK Rostov en de eerste drie competitieduels. In het verloren duel bij Willem II werd Bazoer na de eerste helft gewisseld, om niet meer terug te keren als basiskracht, op twee bekerwedstrijden na. In de competitie en in Europa moest Bazoer het doen met drie invalbeurten van niet langer dan een kwartier. Hij belandde op de bank en soms op de tribune. Net als Nemanja Gudelj. Trainer Bosz koos voor een middenveld met Lasse Schöne, Davy Klaassen en Hakim Ziyech. Donny van de Beek en Frenkie de Jong schoven op in de pikorde. Gudelj vertrok in januari naar China, Bazoer naar Duitsland. Hij tekende een contract tot 2021 in Wolfsburg.







Je vertelde vorig jaar zomer nog dat je niet was uitgeleerd bij Ajax en dat je graag nog kampioen wilde worden voordat je uit Amsterdam zou vertrekken, zeker na de ontknoping van de titelrace van vorig seizoen. En nu zit je bij VfL Wolfsburg. Hoe kijk je terug op jouw vertrek bij Ajax?

"Met gemengde gevoelens. Mijn intentie was om nog minimaal een jaar bij Ajax te blijven, maar je hebt je toekomst niet altijd in eigen hand. Nee, ik had vorig jaar zomer niet verwacht op deze manier weg te gaan bij Ajax. Ik was tot vorig seizoen basiskracht en speelde in Oranje. Onder Bosz zat ik vaak op de bank of niet eens bij de selectie. Nog een half seizoen niet spelen was voor mij geen optie."



Heeft Peter Bosz jou een reden gegeven waarom je niet in aanmerking kwam voor een basisplek?

"Hij vond andere spelers op mijn posities beter. Ja, wat moet je daar tegenin brengen. Ik heb altijd gas gegeven op trainingen om het tegendeel te bewijzen. Maar hij geloofde blijkbaar niet in mijn kwaliteiten. Het is niet zo dat we hebben gesproken over wat ik beter moest doen. Of anders. We hadden ook geen ruzie of zo. Zeker niet. Hij koos voor andere spelers, dat is zijn goed recht, maar voor mij was het teleurstellend. Zeker omdat ik onder Frank de Boer heb laten zien wat ik kan. Ik heb in twee seizoenen veel gespeeld en mijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal. En bij Bosz zat ik soms niet eens bij de selectie. Dan zit je je wel te verbijten. Maar ik ben niet iemand die er dan met de pet naar gooit of flauw de ballen weg schiet op het trainingsveld. Ik blijf gefocust. Maar in zo'n situatie moet je wel een besluit nemen richting de toekomst. Dat heb ik gedaan door te vertrekken."



Het is wel bijzonder dat jouw goede vrienden Kenny Tete en Jaïro Riedewald in eenzelfde situatie zitten bij Ajax. Zij speelden ook vaak onder De Boer en zitten nu soms niet eens bij de selectie...

"Zo zie je maar hoe snel alles verandert in de voetbalwereld. We spreken elkaar vaak. Ze willen nog een keer deze kant op komen, maar zij hebben ook een druk schema. We hebben een groepsapp waarin ook Anwar El Ghazi zit. Het is niet zo dat we alleen maar appjes naar elkaar sturen over Ajax of voetbal. We hebben het ook als vrienden over wat we verder nog buiten het voetbal meemaken. Ik weet niet of Kenny en Jaïro weggaan bij Ajax. Laat staan waarnaartoe. Ik vind ze wel te goed voor de bank. Wat ik hen adviseer? Het is aan hen om te bepalen wat ze gaan doen."





KARAKTER

In een jaar is veel veranderd. Toen het einde van het seizoen naderde schoten de gedachten nog even terug naar zondag 8 mei 2016 op De Vijverberg. Bazoer zat op de bank tegen De Graafschap. "Toevallig had ik het er laatst nog over met Jeffrey Bruma. Hij stond die middag aan de goede kant, bij PSV. Zij hadden niet meer verwacht kampioen te worden. Dat zegt ook genoeg. We hebben het toen echt zelf verprutst. Daarom was ik ook zo boos op weg naar de kleedkamer. Ik ben zelden zo boos geweest."



Hij is een rustig, relaxed persoon, zegt Bazoer. "Dat heb ik van mijn vader. Bij ons moet er heel wat gebeuren voordat we echt boos worden, haha. Als mijn moeder boos op hem is kan hij ook rustig op de bank gaan zitten. Hij reageert dan wel, maar gaat niet meteen de strijd aan. We hebben allebei iets onverstoorbaars. En we zijn vrij gesloten personen. Mijn vriendencirkel is niet groot. Ik ga veel om met mijn broer Irchandly, een neef en een jeugdvriend. Irchandly lijkt veel meer op mijn moeder. Ze zijn allebei heel open en praten makkelijk. Als profvoetballer merk je dat heel veel mensen iets van je willen. Ik voel me vertrouwd bij de mensen die mij al kenden voordat ik een prof werd."



Welke rol heeft jouw oudere broer gespeeld in jouw leven en carrière?

"Irchandly en ik hebben tot mijn vertrek naar Wolfsburg samen op IJburg gewoond. Hij is voor mij altijd mijn grote broer geweest. Hij is drie maanden geleden voor de eerste keer vader geworden. Ik ben nu ook een trotse oom. We zijn opgegroeid in Zuilen, in Utrecht. Die wijk wordt Betonbuurt genoemd. Het is niet altijd gezellig daar. Ik was veel op straat en veel jongens uit die buurt kwamen in aanraking met drugs en criminaliteit. Irchandly hield mij daar uit de buurt. Hij is iemand die mij de waarheid vertelt en adviseert, net als mijn ouders. Zij komen allebei van Curaçao en zijn ooit samen naar Nederland gekomen. Samen met mijn broer en twee zusjes betekenen zij alles voor mij. Ik mis het wel om na de trainingen even bij familie langs te gaan. Vooral met mijn moeder ben ik close. Haar mening is belangrijk voor mij. Zo had ik op mijn zestiende, toen ik nog bij PSV speelde, de kans om naar Manchester City te gaan. Ik kreeg een rondleiding in Manchester en had een gesprek met Patrick Vieira. Na een gesprek met mijn moeder besloot ik toch in Nederland te blijven en naar Ajax te gaan. Zij vond het te vroeg voor mij om alleen naar het buitenland te gaan. Ze had gelijk."



Heb je nooit spijt gehad van het afzeggen van Manchester City?

"Nee, zeker niet. Er zijn weinig jonge jongens die daar echt een kans krijgen. Je moet je hoofd niet op hol laten brengen. Ik ben rustig gebleven en heb geen enkele spijt van keuzes die ik heb gemaakt in mijn carrière. Ook niet van mijn keuze om PSV te verlaten voor Ajax. Ik heb heel veel geleerd in mijn tijd bij Ajax. Ik ben de club ook dankbaar en gun mijn oude maten veel succes. Ik blijf Ajax op afstand volgen."



Wat zei je moeder over jouw transfer van Ajax naar Wolfsburg?

"Ze legde de keuze nu bij mij neer. Ik ben nu ook wat ouder hè? Ze staat achter mijn keuze voor het buitenland. Mijn familie is al een keer deze kant opgekomen. Het is een aardig eindje rijden. Zo'n vier uur. Maar ze bleven een paar dagen hier. Ik heb genoeg ruimte in huis voor de familie, haha. Mijn vriendin komt over twee maanden. We kijken daar wel naar uit, om hier samen te wonen."







TOPNIVEAU

De relatie van Bazoer en zijn vriendin stamt uit zijn periode bij PSV. Samen maakten ze mee hoe het toptalent verguisd werd toen hij tekende bij Ajax. Hij kreeg veel haatberichten uit Eindhoven. Tot doodsbedreigingen aan toe. Hij wist er eigenlijk geen raad mee, tot hij de mixtape van Winne, een rapper uit Rotterdam, hoorde. De titel: Haat is de nieuwe liefde. Die zin staat ook op het Instagram-account van Bazoer. "Ik haalde daar inspiratie uit. Ik dacht: al die haat van de mensen kan ik beter beschouwen als een vorm van liefde. Het is een mindset die je kan helpen. In het voetbal is veel haat. Dat merk je ook wanneer je als speler van Ajax warmloopt in De Kuip. Je krijgt van alles naar je hoofd. Het hoort bij voetbal zeggen veel mensen, maar eigenlijk is het niet normaal. Voetbal is een uitlaatklep voor veel mensen. Niet alleen op en rond het veld. Ook op social media. Ik heb nog wel Instagram, maar ben gestopt met Twitter. Al die negativiteit en berichten kosten alleen maar energie. Die kan ik beter besteden."



Hoe besteed je die buiten het voetbal?

"Door met familie en vrienden samen te zijn. En het geloof is voor mij heel belangrijk. Daarin vind ik ook een soort rust. In Nederland ging ik vaak naar een kerk in Rotterdam. En in Zuilen zat er ook een. Ik lees de bijbel, iedere avond voordat ik ga slapen. Ik bedank God voor iedere dag en dat ik en de mensen om mij heen gezond zijn. En dat ik mijn droom om profvoetballer te worden heb bereikt."



En nu speel je wekelijks in de Bundesliga en ben je uitgeroepen tot talent van de maand maart (en Bazoer maakt kans op talent van het jaar in de Bundesliga, red.).

"Dat is een mooie bevestiging dat ik hier mijn draai heb gevonden. Alles gaat hier een tandje sneller dan in de Eredivisie. In de Bundesliga kom je geen clubs als NEC of De Graafschap tegen, al is die laatste geen goed voorbeeld, haha. Je speelt hier tegen wereldsterren. Zoals in München, toen stond ik tegen Arturo Vidal. Dan moet je echt aan de bak. Ik kreeg na die wedstrijd een compliment van Arjen Robben. Hij is echt een voorbeeld voor mij. Hoe lang Robben wel niet op topniveau speelt. Ik heb bij Oranje al vaker met hem gesproken. Net als met Wesley Sneijder. Voor mij was Sneijder ook altijd al een voorbeeld omdat hij ook uit Utrecht komt, op vijf minuten van mijn wijk. Hij komt uit Ondiep. Sneijder heeft nu mijn oude amateurclub DHSC in Ondiep overgenomen. Ik kwam hem daar vroeger geregeld tegen, net als zijn oudere broer en broertje. Ik hoop ook ooit op het niveau van Robben en Sneijder te komen. Maar dan moet ik nog stappen maken, zoals nu eerst bij Wolfsburg."







SPRINGPLANK

Jouw teamgenoot Jeffrey Bruma vertelde ons eind vorig jaar dat je als speler niet naar Wolfsburg moet komen voor het mooie leven. Hij bedoelde daarmee dat er in de stad niet veel te beleven is.

"Ja, klopt. Wolfsburg is geen Amsterdam, laten we het daar op houden, haha. Er is niet veel afleiding in de stad. Of je moet naar het Volkswagen-museum willen. Alles hier draait om Volkswagen. Bijna alle mensen die hier wonen werken ook bij Volkswagen. Ook iedereen bij de club rijdt in Volkswagen. Ik rijd een Golf 7. Jeffrey en ik wonen op vijf minuten rijden van elkaar, in een rustig dorpje vlakbij Braunschweig. We gaan soms samen eten of chillen. Jeffrey heeft al wat goede eettentjes gevonden. We slaan dan de braadworsten en schnitzels over, haha. Nee, ik ben niet zo van de Duitse keuken."



Bazoer vertelt dat VfL Wolfsburg hem al langere tijd op het oog had. "Na vorig seizoen toonden ze al interesse. Ze vertelden later dat ze mij volgden sinds een oefenwedstrijd van Wolfsburg tegen Ajax in de ArenA, zo'n twee jaar geleden. Toen ze in december weer aanklopten was ik er vrij snel uit. Ook al stonden ze er in de Bundesliga niet rooskleurig voor. Wolfsburg is een hele grote club in Duitsland en speelt normaal mee om Champions League-tickets. We stonden dit seizoen niet waar we eigenlijk thuishoren. Volgend seizoen kunnen we weer met een schone lei beginnen. De concurrentie in de Bundesliga is erg groot. Dat blijkt ieder seizoen. Clubs die het ene jaar derde of vierde worden kunnen een jaar later tegen degradatie strijden. En andersom. Het niveau is heel hoog. Daarom ben ik hier naartoe gegaan. Er hebben veel grote namen bij Wolfsburg gespeeld. Kijk naar iemand als Kevin De Bruyne. Hij maakte ook de stap naar Wolfsburg, groeide uit tot een ster en kon terug naar de Premier League. Als je in de Bundesliga opvalt kun je ook de stap maken naar de Premier League of de Primera División. Het blijft mijn droom om in een van die competities te spelen. Het liefst Barça of Real, natuurlijk. Maar in de voetbalwereld kun je bijna niets plannen. Dat is gebleken. Toch komen er altijd nieuwe kansen die je kunt grijpen. En nu zit ik hier dus met een brede glimlach. Ja, die is terug. Maar hoe zit het nou met die cover? Ga je dat nog voor mij regelen? Haha."