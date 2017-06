Waarom zwijgen de beste tactiek voor Marcel Brands was

Met het aantrekken van Hirving Lozano heeft Marcel Brands wederom een transfersoap succesvol af weten te ronden. De komst van de Mexicaan naar PSV is opmerkelijk, omdat de technisch directeur meerdere malen liet weten dat de buitenspeler onhaalbaar was. Niet voor het eerst heeft Brands flink moeten improviseren.

Dat Lozano speler van PSV is, is zeker. Maar het bedrag dat daarmee gemoeid is, blijft voor vraagtekens zorgen. Marcel Brands heeft het tegenover de NOS over vijf tot tien miljoen euro, waarbij het bedrag nog flink op kan lopen met allerlei clausules. Mexicaanse media hebben het over een veelvoud van dat bedrag. Diario de Querétaro gelooft bijvoorbeeld in vijftien miljoen euro, El Siglo de Torreon denkt dat hij zeventien miljoen euro heeft gekost en Medio Tiempa rept zelfs over 24 miljoen euro. Pachuca, de voormalige club van Lozano, doet zelf geen uitspraken over het bedrag.

Het is kenmerkend voor de soap die Lozano teweeg heeft gebracht met zijn wens om naar Europa te vertrekken. PSV probeerde Lozano in de winter al naar Eindhoven te halen, maar zag een mogelijke deal op de valreep mislukken. Vervolgens leken de Brabanders hun kruid verspeeld te hebben en kwam Celta de Vigo op pole-position te liggen. Een transfer naar Galicië was een kwestie van tijd, zeker nadat er naar verluidt zelfs een principeakkoord tussen de Spanjaarden en Pachuca was gesloten. Voor veertien miljoen euro zou hij naar Celta de Vigo gaan. Enkel een club met een veel hoger bod kon dat voorkomen, meldde het Mexicaanse AS.

Dat PSV op zichzelf niet in staat is om een bod van boven de veertien miljoen euro neer te leggen, kan voor niemand een verrassing zijn. Daarom kwam al snel Manchester City in beeld. De Eindhovenaren lieten vorig jaar, bij monde van algemeen directeur Toon Gerbrands en Brands, al af en toe in de media een balletje oprollen. Toptalenten komen in principe niet naar PSV toe, was hun boodschap, want vaak blijken zij te duur of zijn ze verblind door een aanbieding van een grotere club. Door echter samen met een Europese grootmacht een speler te kopen, zouden dit soort spelers misschien toch voor PSV haalbaar zijn.

Lozano paste perfect in het door het tweetal geformuleerde profiel. Nadat de buitenspeler in eerste instantie onhaalbaar bleek voor PSV, richtten de Eindhovenaren hun pijlen op Manchester City. De Engelse grootmacht vond de Mexicaan echter ook te duur en lang leek daarmee de kous af. Totdat Miguel Herrera, voormalig Mexico-bondscoach en co-commentator bij een WK-kwalificatiewedstrijd van zijn land, aan het begin van deze maand een opvallende onthulling deed. Manchester City zou Lozano kopen en hem vervolgens twee jaar aan PSV verhuren, meldde hij in het midden van een op tv uitgezonden voetbalwedstrijd. Nederlandse, Engelse en vooral Mexicaanse media wisten niet hoe snel ze op het gerucht moesten duiken en Pachuca zag zich genoodzaakt de mededeling van Herrera te ontkrachten. Wel gaf het toe met PSV in onderhandeling te zijn.

De daaropvolgende anderhalve week slaagde PSV erin de onderhandelingen zijn kant op te trekken. Terwijl Lozano met Mexico deelnam aan de Confederations Cup in Rusland, konden de Eindhovenaren de puntjes op de i zetten en daarmee zijn grootste transfer in jaren succesvol laten eindigen. Maandag kwam een vliegtuig uit Moskou, waar Lozano met toestemming van de Mexicaanse bond in zat, aan in Eindhoven. De transfer kon worden afgerond.

En Brands? Die heeft in de hele saga van geruchten en leugens wijselijk zijn mond gehouden. Het was de enige tactiek die de soap niet uit de hand zou laten lopen. In 2015 was hij rondom de transfer van Gáston Pereiro wat opener en werd hij daar bijna voor gestraft. Toen Pereiro's toenmalige belangenhartiger Paco Casal ineens met aanvullende eisen kwam, stond Brands met zijn mond vol tanden. Geleerd van destijds, hield hij nu zijn kaken stijf op elkaar. Tot maandagavond. "Ik ben blij dat het gelukt is. Enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen", liet hij op de officiële clubsite van PSV weten. Een understatement dat zelfs geen enkel Mexicaan medium kan ontkennen.