Lege stadions Confederations Cup zijn eigenlijk niet zo leeg

Op de social media neemt de kritiek op Rusland met de dag toe. Nog geen enkele keer slaagde de organisator van de Confederations Cup erin een wedstrijd in het toernooi uit te verkopen. Statistisch gezien worden de wedstrijden echter best redelijk bezocht.

Mijn positie vandaag bij #kamchi. Als de wedstrijd niet op gang komt kan ik gelukkig wat aanwijzingen geven zonder te roepen. pic.twitter.com/yz1XMFg8hd — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) 18 juni 2017





Het decor van de Otkrytie Arena oogt een beetje troosteloos, maar NOS-commentator Jeroen Grueter kan er de lol er van inzien. Kameroen - Chili staat op het punt van beginnen, maar het lijkt alsof de Russen niet bepaald warm worden van een wedstrijd tussen de winnaar van de Africa Cup en de winnaar van de Copa America. Over een jaar is Rusland een maand lang het voetbalgekste land van de wereld, maar daar is nu nog weinig van te zien. Zoals bij meer mensen op social media opvalt, telt het stadion vooral lege stoeltjes.

What a joke Russia! The stadium has empty seats everywhere! Confederations Cup, prelude to failure — Sean Daly (@teach_4_food) 17 juni 2017





Why are none of the games at the confederations cup full/sold out!? So annoying seeing empty seats. — Laylaa Fredericks (@ItsLAYLAA) 19 juni 2017





We kunnen beide Twitteraars niet helemaal ongelijk geven. De aanblikken op het tv-scherm zijn bij vlagen troosteloos en de duizenden lege plekken fleuren het beeld van het toernooi niet bepaald op. Maar in hoeverre is dat de schuld van Rusland? Tot nu toe is in alle vier stadions één wedstrijd gevoetbald. Opvallend is dat geen enkele wedstrijd uitverkocht was. Zelfs Ruslands eigen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, afgelopen zaterdag gespeeld in Sint-Petersburg, was verre van volle bak.

Stadion Gespeelde wedstrijd Toeschouwersaantal Bezettingsgraad Sankt-Petersburg Arena (Sint-Petersburg) Rusland - Nieuw-Zeeland 50.251 73,8% Kazan Arena (Kazan) Mexico - Portugal 34.372 75,7% Otkrytie Arena (Moskou) Kameroen - Chili 33.492 73,8% Fisht Olympic Stadium (Sochi) Australië - Duitsland 28605 60,0%

Duidelijk is dat Rusland de bezoekersaantallen van Mexico in 1999 en Brazilië in 2013, de twee drukst bezochte Confederations Cups, niet gaat overtreffen. Zelfs in de buurt komen wordt al een utopie. Maar voor een plek op het podium, scoren de Russen niet eens zo slecht. Met een gemiddeld toeschouwersaantal van 36680 na één speelronde presteert de organisator vergelijkbaar met het gemiddelde van het totale toernooi in 2001 (Zuid-Korea/Japan), 2005 (Duitsland) en 2009 (Zuid-Afrika).

Aangezien verwacht mag worden dat de toeschouwersaantallen stijgen naarmate het toernooi vordert, is een plek bij de eerste drie reëel voor Rusland. De huidige nummer drie, Duitsland met een gemiddeld toeschouwersaantal van 37694, ligt nu al in het vizier. De kanttekening moet daarbij worden gemaakt, dat Duitsland in 2005 haar kleinere stadions inzette voor de Confederations Cup. Rusland heeft met de immense Sankt-Petersburg ArenA voor een van zijn zwaargewichten gekozen.

In de geschiedenis van de Confederations Cup zijn wel vaker stadions niet vol geweest. Verrassend genoeg werd een jaar later, ook op die plekken een waar volksfeest gevierd. Rusland heeft veel zorgen in aanloop naar het WK van volgend jaar, maar lege tribunes zouden er geen hoeven zijn.