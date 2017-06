'FC Twente heeft buitenlandse concurrentie voor Boere'

De komst van Tom Boere naar FC Twente is allerminst een zekerheid. De Tukkers hopen de spits van FC Oss te kunnen strikken als vervanger voor Enes Ünal, maar hebben flinke concurrentie uit het buitenland. Dat weet The Birmingham Mail .

Volgens het Engelse medium wil Aston Villa zich graag mengen in de strijd. De club uit de Championship is onder de indruk van de spits, die afgelopen seizoen liefst 33 doelpunten maakte in de Jupiler League. Ook Anderlecht en de Italiaanse promovendus SPAL overwegen zich te melden voor hem. Het contract van Boere loopt tot 2018.