De Panenka zet altijd iemand voor schut

De befaamde strafschop van Antonín Panenka viert vandaag zijn 41 ste verjaardag. Sinds de spits van Tsjecho-Slowakije op het EK van 1976 niet alleen Sepp Maier maar ook de wereld veraste werd het kunststukje regelmatig herhaalt. Met wisselend succes. Want één ding is zeker bij de Panenka: er staat altijd iemand voor schut. ELF Voetbal zette een aantal geslaagde en mislukte Paneka's op een rij.

Aaron Ramsey

Middenvelder Aaron Ramsey moet op school goed zijn geweest in geschiedenis. De Walesman heeft namelijk een uitstekend gevoel voor historisch perspectief. In het EK-kwalificatieduel met Servië van afgelopen 11 juni verschalkt Ramsey de Servische doelman Vladimir Stojkovíc met een onvervalste Panenka. Dat doet de speler van Arsenal in hetzelfde stadion en hetzelfde doel als de bedenker van de befaamde strafschop.

Andrea Pirlo

Zou Andre Pirlo een aantal eeuwen geleden geleefd hebben dan was hij ongetwijfeld een Italiaanse schilder geweest. De benutte strafschop van Pirlo in de strafschoppen reeks tijdens Euro 2012 heeft namelijk wel wat weg van een streep met een schilderskwast. Het origineel is vaak beter dan kopie. Maar of dat voor het kunststukje van Pirlo ook te zeggen valt is te betwijfelen.

Zinédine Zidane

De WK-finale tussen Italië en Frankrijk is vooral befaamd vanwege de kopstoot die Zinédine Zidane uitdeelde aan Marco Materazzi. Maar in de finale laat Zidane zien wel degelijk zijn klasse zien. Al na zeven minuten brengt de Franse maestro zijn ploeg op 1-0 een voorsprong. Met een onvervalste Panenka geeft Zidane Gianluigi Buffon het nakijken. Helaas herinneren wij ons vandaag de dag vooral de kopstoot. En de daarbij behorende pijnlijke aftocht.

Andrea Pirlo

Andrea Pirlo is het levende bewijs dat het nemen van een Panenka niet altijd uitmondt in een succes. Twee jaar voordat de Italiaan op het EK in Polen en Oekraïne Engeland-keeper Joe Hart voor schut zet, geeft Barcelona-doelman José Manuel Pinto het goede voorbeeld. In de voorbereiding op het seizoen 2010/11 staat in Camp Nou de strijd om de Joan Gamper Cup op het programma. AC Milan is de tegenstander van Barcelona en na een 0-0 stand volgen er strafschoppen. De Panenka van Pirlo eindigt in een makkelijke vangbal voor Pinto. Gelukkig voor Pirlo slaagde zijn Panenka op het moment suprême wel.

Mike Havenaar

Lukt een Panenka dan staat de keeper voor schut, maar als het mislukt… ''Dan ben je de pisang'', aldus ADO Den Haag-spits Mike Havenaar. De aanvaller kan het weten. In de vierde speelronde van afgelopen seizoen ontvangt ADO in eigen huis Heracles. Zo'n tien minuten voor tijd, bij een 1-1 stand, krijgt ADO een strafschop. Havenaar probeert Heracles-doelman Bram Castro met een Panenka te verrassen. De keeper kiest een hoek maar Havenaar stift de bal over de goal. Het kost zijn ploeg uiteindelijk twee punten.

Cristiano Ronaldo

Zelfs voor de beste, of de een na beste, speler van de wereld blijkt een Panenka geen koud kunstje te zijn. In het Champions League-duel met FC Kopenhagen krijgt Real Madrid een strafschop. Natuurlijk is het Cristiano Ronaldo die achter de bal gaat staan. Met een Panenka probeert de Portugees doelman Johan Wiland te verschalken. De keeper kiest wel een hoek maar weet de inzet van Ronaldo met zijn vuist te keren. Zelfs Ronaldo staat dus weleens voor schut.