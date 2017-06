Deze landgenoten gingen Lozano voor

PSV heeft de eerste versterking voor aankomend seizoen inmiddels binnen. Gisteravond maakte de club wereldkundig dat het Hirving Lozano definitief binnen heeft. El Chucky wordt daarmee de vijfde Mexicaan in de clubhistorie van PSV . Maar hoe verging het zijn vier landgenoten in Eindhoven?

Naam: Carlos Salcido

Bij PSV: van juli 2006 tot augustus 2010

Aantal duels: 170

Erelijst: twee keer landskampioen, één keer de Johan Cruijff Schaal

In de zomer van 2006 is Carlos Salcido de eerste Mexicaan in dienst van PSV. De verdediger komt over van Chivas Guadalajara en kost de Eindhovenaren ruim twee miljoen euro. Vrijwel meteen is Salcido basisspeler bij PSV. In zijn eerste seizoen mist hij alleen de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam en het Champions League-duel tegen Gironds Bordeaux. In alle andere duels dat seizoen staat hij negentig minuten binnen de lijnen. Met Salcido als steunpilaar centraal achterin pakt PSV in het seizoen 2006/07 de landstitel. Ook in het daaropvolgende seizoen weten Salcido en PSV zich tot landskampioen te kronen.

In de zomer van 2010 komt er na vier jaar een einde aan het dienstverband van Salcido bij PSV. Een ruzie met Huub Stevens is de belangrijkste reden om Eindhoven te verlaten. Fulham wordt zijn nieuwe bestemming. Via het Mexicaanse Tigres belandt Salcido in 2014 weer bij Chivas Guadalajara, waar hij anno 2017 nog altijd actief is als profvoetballer.

Naam: Francisco 'Maza' Rodríquez

Bij PSV: van september 2008 tot juli 2011

Aantal duels: 87

Erelijst: één Johan Cruijff Schaal

Twee jaar na zijn komst in Eindhoven krijgt Carlos Salcido gezelschap van oud-ploeggenoot Francisco Rodríquez. Bijnaam 'Maza', naar zijn geboorteplaats Mazatlan. Waar zijn landgenoot Salcido zich meteen basisspeler mag noemen weet Maza in Eindhoven nooit echt te overtuigen. Zo komt de Mexicaan in zijn eerste seizoen bij PSV tot slechts negen wedstrijden in de Eredivisie. Dat aantal neemt in de daaropvolgende seizoenen wel toe, maar Rodríquez groeit in Eindhoven nooit uit tot een onbetwiste basisspeler.

Omdat Maza het vaak met een plek op de reservebank moet doen, zinspeelt de verdediger tijdens zijn tijd in Eindhoven meermaals op een vertrek. Dat komt er uiteindelijk in 2011. Een jaar nadat Salcido PSV heeft verlaten, vertrekt landgenoot Rodríquez naar het Duitse VFB Stuttgart.









Naam: Andrés Guardado

Bij PSV: van augustus 2014 tot heden

Aantal duels: 102

Erelijst: twee keer landskampioen, twee keer de Johan Cruijff Schaal

Drie jaar nadat Maza Rodríquez de deur achter zich heeft dicht gedaan bij PSV, verwelkomen de Eindhovenaren opnieuw een Mexicaan: Andrés Guardado. In zijn eerste seizoen groeit de middenvelder uit tot een van de belangrijke schakels in het elftal dat voor het eerst sinds 2008 de titel pakt. Maar niet alleen in de competitie blinkt Guardado uit. Ook in de Champions League-duels laat de Mexicaan regelmatig zijn klasse zien.

Ook in zijn tweede seizoen in Eindhoven is Guardado van onschatbare waarde voor PSV. Hij is dé man waarom het draait op het Eindhovense middenveld. Wederom pakt PSV met Guardado in de gelederen de Nederlandse titel.

Het afgelopen seizoen verloopt echter een stuk moeizamer voor zowel PSV als de Mexicaan. Mede door blessures is de rol van Guardado een stuk minder dwingend. Of Guardado volgend seizoen op jacht gaat naar zijn derde titel bij PSV is nog maar de vraag. De Mexicaan zou in de belangstelling staan van Los Angeles FC. Guardado heeft echter al aangegeven niet te hoeven vertrekken uit Eindhoven.





Naam: Héctor Moreno

Bij PSV: van augustus 2015 tot juni 2017

Aantal duels: 80

Erelijst: één keer landskampioen, één keer de Johan Cruijff Schaal

Net als Carlos Salcido krijgt ook Andres Guardado al snel gezelschap van een landgenoot. Een jaar na de komst van Guardado verwelkomt PSV Héctor Moreno. De centrale verdediger groeit net als Guardado vrijwel meteen uit tot een van de steunpilaren van het elftal. Moreno is Eindhoven een vaste kracht in de verdediging. In verdedigend opzicht maakt de Mexicaan regelmatig indruk, terwijl hij zich ook in aanvallend opzicht laat gelden. In totaal komt Moreno bij PSV tot dertien treffers in tachtig duels.

Ook Moreno pakt in zijn eerste seizoen bij PSV meteen de landstitel. Maar als Guardado afgelopen seizoen een minder jaar kent is landgenoot Moreno een van de constante factoren in het elftal van coach Philip Cocu. Het levert de Mexicaan begin deze maand uiteindelijk een transfer op naar AS Roma.