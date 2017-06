Godfried Frimpong, via Sparta naar Benfica voor de Schilderswijk

Godfried Frimpong

Geboren: 21-04-1999

Club: Benfica

Oude club: Sparta Rotterdam

Positie: Verdediging/Aanval

In Portugal sinds: 2015



Godfried, je lijkt van de radar verdwenen. Als we je naam googelen gaan we een jaar terug in de tijd.

"Dat kan goed, inderdaad. Ik kreeg afgelopen seizoen weinig speeltijd. Ik zat bij Benfica Onder 19, maar maakte soms niet eens deel uit van de wedstrijdselectie. Eerlijk gezegd weet ik zelf ook niet waarom ik niet speelde. De coach heeft me geen reden gegeven."



Is dat dezelfde coach die je omturnde van een linksbuiten in een linksback?

"Klopt. Ze zien me hier als een linksback. De coach vertelde me dat hij een grotere toekomst voor mij ziet weggelegd als linksback, vooral vanwege mijn lengte en snelheid. En ik moet zeggen: het verdedigen gaat me steeds beter af. Ik begrijp steeds beter wat er van een back gevraagd wordt. En er zijn tegenwoordig maar heel weinig goede linksbacks, dus daar liggen kansen."



Alleen op het moment niet bij Benfica?

"Zo moet je het niet zien. Het gaat om mijn ontwikkeling. Ik heb de voorbije twee jaar ontzettend veel geleerd hier en leer nog steeds iedere dag bij. Ik kom van Sparta, ook een club met een hele goede opleiding, maar niet te vergelijken met Benfica. Dit is een topclub. Dat merk je aan alles."



Noem eens een voorbeeld.

"Het begint ermee dat je hier op jezelf aangewezen bent. Ik ben alleen in het buitenland. Je moet er klaar voor zijn om er in je eentje voor te gaan. Het is een andere wereld. Ze verwachten veel meer van je dan bij Sparta. Het voetbal is volwassener. Iedere training is net een wedstrijd, iedereen wil winnen. De intensiteit is gigantisch, iedere training weer, ook daags na een wedstrijd. En de Portugese mentaliteit hè, je krijgt veel schoppen te verwerken. Er is hier sowieso veel meer aandacht voor fysieke ontwikkeling dan in Nederland. Voorafgaand aan iedere training gaan we de gym in voor een loodzware trainingssessie. En tactisch wordt er ook meer van je verwacht. Soms spreken we voor een wedstrijd af om vanaf de zestigste minuut een ander systeem te gaan spelen. Dan moet je dus alle afspraken voor twee systemen onthouden."



Hoe zou Benfica Onder 19 het doen als de club in Nederland zou spelen?

"Nou, dit seizoen eerlijk gezegd niet best. We presteren ronduit slecht, staan vijfde in de competitie. En je moet je voorstellen: Benfica is het Ajax van Portugal. Ook wij hebben drie sterren op de borst, ook wij hebben een wereldbekende legende, Eusébio, een succesvolle historie in Europa en rood-witte clubkleuren. Van ons wordt verwacht dat we bovenaan staan, niets minder."



Je bent opgegroeid in de Schilderswijk. Heel wat anders dan Portugal, niet?

"Haha, dat kun je wel zeggen. Ik woon op de Benfica academie, een supermodern complex voor talenten. Iedere ochtend gaan de sproeiers aan. En allemaal automatisch hè! Ik denk nog graag terug aan de Schilderswijk. Weet je wat me verbaast? Op die pleintjes daar loopt zoveel talent rond. Genoeg jongens die eigenlijk beter zijn dan ik, maar vaak missen ze de juiste mentaliteit. Ik probeer die jongens wakker te maken. Wil de Schilderswijk laten zien wat je kunt bereiken als je er hard voor werkt. Op vakantie trap ik weleens een balletje met een paar van die jongens. Dan zie ik met eigen ogen hoeveel talent zij hebben. Waarom doen zij er niet alles aan om te slagen als voetballer? Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Er is hier trouwens ook een trapveldje op de Benfica academie, waar talenten in hun vrije tijd hun techniek kunnen bijschaven. Zelfs daar gaat het er keihard aan toe. Dat is het verschil: volledige overgave en wilskracht."



Heb jij het gevoel dat het eerste elftal van Benfica een realistische optie is?

"Momenteel niet echt, nee. Maar je moet er altijd rekening mee houden. Je moet ervan uitgaan dat er een wonder kan gebeuren. En ik denk nog steeds groot. Ik denk nog steeds dat ik een grote speler zal worden. Daar gaat het om: die overtuiging."