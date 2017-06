Wat je moet weten van vermeend Ajax-doelwit Emmanuel Más

Hij is linksback, ervaren en Argentijns: alles wat de meeste goede aankopen in de clubgeschiedenis níet waren. Toch heeft Marc Overmars naar verluidt vijf miljoen euro over voor Emmanuel Más. Dit is wat je moet weten van de 28-jarige speler van Trabzonspor.

Emmanuel Matías Más

Nationaliteit: Argentijnse

Geboortedatum: 15 januari 1989 (28)

Geboorteplaats: San Juan

Positie: Linksback

Lengte: 183 cm

Gewicht: 80 kg

Club: Trabzonspor

Oude clubs: San Martín San Juan, San Lorenzo



- Waarde steeg sneller dan Amsterdamse huizenmarkt

In januari van dit jaar was anderhalf miljoen euro nog genoeg om Más te contracteren. Zes maanden in Turkije later vraagt Trabzonspor een veelvoud. Acht miljoen euro is de vraagprijs, zo melden Turkse media. Drie meer dan Overmars in gedachten heeft.

Günaydını, Good morning, Buenos dias!! pic.twitter.com/qA3XqjDSgQ — Emmanuel Mas (@emmamasok) 2 mei 2017





- Hij won de voorbije jaren meer prijzen dan Ajax

Más trofeos dus, in goed Spaans. In 2014 pakte Más met San Lorenzo de Argentijnse titel én de Copa Libertadores. Het jaar daarna voegde hij ook de Supercup toe aan zijn palmares. Wat verder opvalt: zijn prijzenkast had nog veel voller kunnen staan. Más eindigde drie keer als tweede in de Argentijnse competitie, en verloor drie finales (Argentijnse beker, Zuid-Amerikaanse Supercup en WK voor clubteams).

- Een ploeggenoot luistert naar de naam Lionel Messi

Sinds 5 september 2015 mag Más zich Argentijns international noemen. Toenmalig bondscoach Gerardo Martino gunde hem zijn debuut tijdens de 7-0 zege op Bolivia. Lionel Messi scoorde twee keer. Sindsdien mocht Más nog drie keer het shirt van de nationale ploeg dragen.

- Snelheid grootste wapen

Zijn basistechniek is in orde, maar Más is geen Messi of Dybala. Hij moet het vooral hebben van zijn versnelling, topsnelheid en uithoudingsvermogen. Een onvermoeibare vleugelverdediger die aanvallend een bijdrage levert en ook verdedigend zijn mannetje staat.