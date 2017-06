Van Persie wil carrière niet bij Feyenoord, maar Excelsior afsluiten

Komt hij wél of komt hij niet terug: Robin van Persie. Dat is de grote vraag die Rotterdam momenteel bezighoudt. De ene beweert van wel, de ander van niet. Maar wat heeft RvP sinds zijn vertrek in 2004 zelf eigenlijk gezegd over een terugkeer naar Nederland?

“ "In Nederland zou ik alleen nog voor Excelsior willen spelen."”

2007, Sportweek: "Wie weet, keer ik ooit terug. Ik ben daar gevormd. Maar je weet nooit hoe het loopt", aldus Van Persie, die in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup wist te winnen. "Ik heb er bijna tien jaar rondgelopen. Ik heb nog steeds een Feyenoord-hart." Van Persie is positief over de huidige ontwikkelingen bij Feyenoord. "Met Tim de Cler hebben ze een uitstekende verdediger gehaald. Roy Makaay staat garant voor twintig goals. Giovanni van Bronckhorst heeft de ronde al gemaakt, is een echte routinier. Dat is een heerlijk rustpunt op het middenveld", besluit de international.

2010, Hard Gras: In de nieuwste editie van het voetbaltijdschrift Hard Gras laat Robin van Persie weten in de toekomst zijn voetballoopbaan te willen afluiten bij Excelsior en dan het liefst samen met Mounir El Hamdaoui en Saïd Boutahar. "Excelsior zit in mijn hart. Zo'n einde heb ik wel voor ogen. Dan zou de cirkel voor mij rond zijn. In Nederland zou ik alleen nog voor Excelsior willen spelen. Alles draait daar om de liefde voor het spelletje en daar gaat het voor mij ook om."

2010, RTV Rijnmond: "Bij Excelsior sluit ik af als speler"



2012, Feyenoord Magazine: "Ja, als ik terugkeer bij Excelsior dan is die cirkel helemaal rond. Maar dat zegt natuurlijk niet dat ik daarvoor niet naar Feyenoord zou kunnen gaan", vertelde de linkspoot in gesprek met Feyenoord Magazine. "Bij Excelsior is het allemaal begonnen en daar zou ik ooit af willen sluiten. Dat heb ik ook regelmatig gezegd. Maar ik zou Feyenoord nooit uitsluiten, nóóit. Ik heb nog wel even de tijd, want ik wil net zo lang doorgaan met voetballen als het kan. Tot de dag dat Bouch (Bouchra, zijn vrouw.) me bij zich roept en zegt: 'Luister Robin, je moet er echt mee kappen nu, het ziet er niet meer uit', haha! Tenminste, zo denk ik er nu over."

2016, Voetbal Inside: "Het is moeilijk te zeggen. Ik ben nu dertien jaar weg uit Nederland en heb nog anderhalf jaar contract. Het scenario om terug te komen, dan zijn er in mijn situatie maar twee clubs waar ik voor ga spelen: Feyenoord of Excelsior. Bij andere clubs ga ik het tegen die tijd niet meer doen. Maar de voetballerij is onvoorspelbaar. Hangt ook van de trainer die er zit af. En van de selectie en wat ze hebben. Dus ik kan niet in de toekomsts kijken. Maar aan zo'n soort scenario denk ik de laatste tijd wel steeds vaker."

Waar veel voetballers door de jaren heen nog weleens wat anders zeggen, is de mening van Robin van Persie redelijk gelijk gebleven. Afsluiten doet hij sowieso in Rotterdam. Als je zijn woorden van de laatste jaren erbij neemt, zeer waarschijnlijk bij Excelsior. Dan is de cirkel écht rond.

Maar als de selectie, de uitdaging en de trainer hem genoeg prikkelen, dan is ook Feyenoord een hele realistische optie. De uitdaging (Champions League) ligt er; met de trainer kan RvP goed overweg. Nu nog wat sterke nieuwe spelers erbij en Van Persie is vast ook te porren voor een comeback in De Kuip.